Cu un post schimbat în acest sezon după sosirea lui Nuno Campos, Cîrjan a ajuns la trei goluri în Superliga, după ce a înscris din penalty contra lui FC Botoșani. Tot el a obținut lovitura de la 11 metri, după ce a șutat foarte slab, însă mingea a fost blocată cu mâna de Diaw.

Mihai Mironică: "Cîrjan e cu promisiunile, cu amenințările. Mai puțin cu jocul"

La VOYO Sport Live, jurnalistul Mihai Mironică a criticat prestațiile recente ale lui Cîrjan, susținând că sunt șanse mari ca Gică Hagi să nu mai mizeze pe serviciile sale la acțiunea din noiembrie, când România va înfrunta Polonia și Bosnia în Liga Națiunilor.

"Mai rar așa penalty! (n.r - modul în care a fost obținut). Chiar și la acel stâng în bară nu a fost prea curată execuția aia. Putea să o trimită mai bine.

Cîrjan e cu promisiunile, cu amenințările. Mai puțin cu jocul. Am văzut că și înaintea meciului cu Botoșani îi trăgea de urechi pe cei de la Botoșani. Îi întreba pe cei de la Botoșani cum și-au permis ei să spună că vin să facă surpriza la București.

Jocul lui e modest. După părerea mea, nu se justifică convocarea lui la națională și nu cred că va mai fi convocat la națională", a spus Mihai Mironică, la VOYO Sport Live.