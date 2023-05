Ciprian Marica a lămurit speculațiile după Farul - Rapid 7-2: „Cred că s-au mirat și ei de ce am jucat atât de bine!”

Farul Constanța a zdrobit-o pe Rapid în runda a șaptea din play-off. La Ovidiu, elevii lui Gică Hagi au câștigat cu un categoric 7-2, grație reușitelor lui Denis Alibec, cu o triplă, și Tudor Băluță și Louis Munteanu cu câte o dublă. De partea cealaltă, giuleștenii și-au mai îndulcit amarul cu golurile lui Cristi Săpunaru și Marko Dugandzic.

Ciprian Marica dezminte orice aranjament între Farul Constanța și Rapid

După meciul de la Constanța, FCSB-ul, prin vocile lui Mihai Stoica și Florinel Coman și-au exprimat scepticismul în legătură cu modul pasiv în care Rapidul și-a apărat șansele. Însă Ciprian Marica susține că giuleștenii nu au avut replică din cauza jocului foarte bun prestat de elevii lui Gică Hagi.

„Cred că s-au mirat și ei că am jucat atât de bine și am nimerit o zi fantastică. Ceea ce e adevărat. Noi am nimerit o zi foarte bună pentru noi, iar Rapidul o zi foarte proastă.

Repet, am jucat noi foarte bine. Ce ar fi de neînțeles aici? Farul a jucat impecabil, a dat 7 goluri și a mai dat cu mingea de două ori în bară. Trebuie să îi dăm echipei și lui Gică ceea ce merită. Nimeni nu face jocurile nimănui. Cum spunea și Adrian Mutu, au fost loviți în orgoliu la asemenea rezultat. Nu văd ce e de neînțeles aici”, a declarat Ciprian Marica la Fanatik Superliga.

Clasament play-off, cu 3 etape înainte de final

1. Farul Constanța - 46 puncte

2. FCSB - 43 puncte

3. CFR Cluj - 39 puncte

4. Universitatea Craiova - 36 puncte

5. Rapid - 34 puncte

6. Sepsi OSK - 25 puncte

Programul play-off-ului:

Etapa a 8-a

Rapid București - Sepsi OSK (12 mai, 20:30)

Universitatea Craiova - Farul Constanța (13 mai, 21:30)

FCSB - CFR Cluj (14 mai, 20:30)

Etapa a 9-a

Farul Constanța - FCSB (20 mai, N/A)

Rapid București - Universitatea Craiova (20 mai, N/A)

Sepsi OSK - CFR Cluj (20 mai, N/A)

Etapa a 10-a

CFR Cluj - Farul Constanța (27 mai, N/A)

FCSB - Rapid București (27 mai, N/A)

Universitatea Craiova - Sepsi OSK (27 mai, N/A)