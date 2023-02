CFR - FCSB | Ce a declarat Malcom Edjouma după marcarea golului victoriei, de la Cluj 

FCSB s-a impus la Cluj-Napoca prin golul înscris de francezul Malcom Edjouma (minutul 88), din pasa lui Octavian Popescu.

Meciul din Gruia a fost unul al portarilor, ambii goalkeeperi având intervenţii remarcabile. Ştefan Târnovanu, portarul oaspeţilor, s-a opus şuturilor trimise de Ermal Krasniqi (minutele 12, 30) şi Emmanuel Yeboah (minutele 80, 81).

De partea cealaltă, italianul Simone Scuffet a apărat mingile expediate de Andrei Cordea (minutele 15, 31) şi Octavian Popescu (minutul 51).

FCSB a câştigat ultimele cinci meciuri jucate în deplasare în Superligă. CFR Cluj, care a reuşit victorii în deplasare în primele sale partide din 2023, a pierdut ultimele două meciuri jucate acasă, cu FC Hermannstadt (2022) şi FCSB.

CFR - FCSB | Ce a spus Edjouma după victoria de la Cluj



"Cel mai important este că am câștigat, că am luat cele trei puncte. Pentru asta sunt bucuros, toți sunteți fericiți. Cel mai greu este să marchezi împotriva celor de la CFR Cluj, deoarece se apără foarte bine. Știam că va fi un meci dificil, am încercat, am încercat și mă bucur că am înscris golul victoriei.

Fiecare meci este important, acum trebuie să ne concentrăm pe următorul", a declarat Malcom Edjouma la finalul partidei, la DigiSport.