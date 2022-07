CFR Cluj depinde de meciul cu Pyunik? Gică Popescu a oferit răspunsul neașteptat

Prima pe care o va lua CFR Cluj în cazul în care trece de turul preliminar cu Pyunik ar putea consta în viitorul clubului. Gică Popescu a vorbit despre situația ardelenilor și și-a exprimat părerea vizavi de partida cu armenii.

„Viitorul echipei depinde foarte mult din punct de vedere financiar şi de acest meci şi de participarea în cupele europene.

Aş îndrâzni să cred că vor câştiga la 2 goluri diferenţă. Cred că vor fi atât de motivaţi şi va avea un spirit atât de agresiv încât îi vor subordona pe adversari”, au fost cuvintele lui Gică Popescu la Prima, potrivit Orange Sport.

CFR, un start nu prea bun de sezon

CFR Cluj nu a avut cel mai bun start de sezon. Ardelenii au remizat în prima partidă oficială cu Pyunik, în calificările Ligii Campionilor și a pierdut Supercupa României în fața lui Sepsi OSK.

În schimb, trupa lui Dan Petrescu a jucat excelent în amicale. CFR Cluj nu a încasat niciun gol în patru partide și a înscris opt goluri împotriva formațiilor din Slovacia, Serbia și Croația (2-0 vs Koper, 3-0 vs Napredak, 1-0 vs Partizan, 2-0 vs Hajduk Split).

Dan Petrescu despre manșa tur cu Pyunik

„Nu m-a surprins nimeni pentru că știam că va fi un meci dificil, sunt campionii Armeniei, au jucători buni și nu au fost o surpriză pentru mine.

În ceea ce privește meciul, noi am avut mai multe ocazii, trebuia să marcăm, adversarii au avut mai puține ocazii. 0-0 nu este rezultatul just pentru că am avut mai multe ocazii, dar este fotbal și orice este posibil”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă după partida cu Pyunik.