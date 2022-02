CFR Cluj, de neoprit pe piața transferurilor: "Am adus cinci jucători, i-am urmărit la fața locului!"

Pe lângă experimentații atacanți Marko Dugandzic și Sergiu Buș, CFR Cluj a mai transferat în această iarnă câțiva fotbaliști tineri români care evoluau în ligile inferioare din Italia, precum portarul Răzvan Sava (19 ani), atacantul Daniel Birligea (21 de ani) sau mijlocașul Raoul Mal (21 de ani).

CFR Cluj anunță noi transferuri

De asemenea, CFR Cluj anunță că a transferat în această vară cinci jucători tineri africani, care au fost urmăriți pe viu de persoane din cadrul clubului.

Cristi Balaj, președintele campioanei, nu a oferitmulte detalii despre fotbaliști transferați din Africa, însă spune că unii dintre ei au fost deja împrumutați la alte formații pentru a prinde cât mai multe minute.

"S-au făcut transferuri, s-au adus jucători pe care să-i folosim în sezonul viitor. Nu gândim doar pe termen scurt. Am adus cinci jucători din zona Africii, i-am urmărit la fața locului. Am avut persoane din cadrul clubului care au mers în Africa să-i vadă.

Se schimbă strategia, gândim și pentru viitor. Încercăm să aducem și jucători români. Avem trei jucători care sunt U21, jucători români pe care îi vom folosi. Din păcate, finalul anului trecut ne-a adus în situația în care nu prea am avut soluții U21. Așa a ajuns să apere Otto Hindrich, a și demonstrat, ne bucurăm că ne putem baza pe el și să-l creștem. Am căutat jucători care au jucat, chiar dacă în Serie C, unde multe echipe de acolo sunt peste Liga 2 de la noi. Sunt echipe din Serie C care s-ar lupta la promovarea în prima ligă din România.

Avem soluții pentru U21. Acești jucători din zona Africii, jucători tineri, o parte au și fost împrumutați deja, am avut solicitări din partea unor cluburi care să-i folosească meci de meci. Rămâne de văzut cum ne vom descurca în acest campionat regulat. Campionatul nu e jucat, se vor înjumătăți punctele și suntem preocupați în continuare", a spus Cristi Balaj, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro X.