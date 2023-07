Antrenorul formaţiei Rapid, Cristiano Bergodi, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că echipa sa nu trebuie să subestimeze pe FC Botoşani în partida de vineri, chiar dacă adversarul încă nu şi-a găsit o identitate de joc în acest sezon.

Cristiano Bergodi: "Ne dorim cu toții 3 puncte contra lui FC Botoșani"

"Un meci în care vom întâlni o echipă care încă îşi caută o identitate de joc, omogenitate în joc, dar asta nu înseamnă că trebuie să subestimăm adversarul, chiar dacă are doar un punct după două meciuri. Trebuie să fim foarte concentraţi în fiecare meci şi atenţi la joc. Ne dorim cu toţii să câştigăm aceste trei puncte. Când e uşor de câştigat pe hârtie, eu am foarte mare frică. Pentru că nu trebuie să subestimăm niciun adversar. Sperăm să facem un joc bun, consistent, solid aşa cum am făcut în prima parte cu Sepsi şi tot meciul cu Universitatea Cluj.

Pe mine nu mă interesează când spune cineva că suntem favoriţi sau nu. E adevărat, jucăm acasă, dar eu sunt o persoană echilibrată, nu mă entuziasmez şi nici nu mă descurajez, trebuie să avem respect pentru adversar. Şi nu vorbesc niciodată despre adversar luat de sus, că vom câştiga uşor, nu există aşa ceva în fotbal. A fost un început bunicel pentru noi, nu foarte bun, pentru că nu avem şase puncte, dar am făcut un meci frumos la U Cluj şi asta ne-a dat încredere, nu numai nouă, ci întregului mediu rapidist. Suntem încrezători că putem face bine", a spus Bergodi.

Ce spune Cristiano Bergodi despre transferurile lui Claudiu Petrila și Florin Andone la Rapid

Tehnicianul italian a recunoscut că Rapid este interesat de transferurile lui Claudiu Petrila, de la CFR Cluj, şi a lui Florin Andone, ultima oară legitimat la UD Las Palmas.

"Petrila e un nume la care ne gândim, dar în acest moment nu mă interesează Petrila, mă interesează meciul cu Botoşani. Ştiu că sunt doi atacanţi cu care se vorbeşte, dar eu sunt antrenor, conducătorii noştri ştiu foarte bine că trebuie adus un jucător pentru a întări lotul, dar nu ştiu cât este procentajul ca Florin Andone să vină aici. Eu când vorbesc cu conducătorii dau caracteristicile, profilul jucătorului pe care îl doresc şi după aceea conducătorii îmi spun e ăsta sau ăsta.

Pe Petrila îl cunosc, e un jucător bun, vom vedea. Sunt unu-doi jucători, vom vedea pe care îl luăm. Trebuie să ne întărim valoric şi numeric lotul. Deja este un lot bun la Rapid, cu calitate, care creşte meci după meci. Dar e normal ca unu-doi jucători să vină", a mai spus Bergodi, care a confirmat împrumutul lui Andrei Ciobanu la Poli Iaşi.

Rapid va întâlni, vineri, de la ora 21:30, pe stadionul Giuleşti, formaţia FC Botoşani, într-o partidă din cadrul etapei a 3-a a Superligii.

Agerpres