Ce scrie presa din străinătate despre plecarea lui Mutu de la Rapid și venirea lui Bergodi

Bergodi a mai condus Rapid în două mandate: 2007 și 2015. El este și ultimul antrenor care a adus un trofeu în Giulești, Supercupa României din 2007. Rapid a învins atunci rivala Dinamo în finală.

Ce scrie presa internațională despre venirea lui Bergodi la Rapid

Publicația Il Messaggero a relatat despre venirea lui Cristiano Bergodi la Rapid: "Fostul jucător al lui Lazio, Bergodi, revine în România. Acum îi va lua locul lui Mutu pe banca Rapidului. Este o nouă aventură pentru Bergodi, care a fost și secund la Lazio în 2004. Este al treilea său mandat la Rapid. Primele două mandate au durat numai câteva luni.

De-a lungul timpului, Bergodi și-a împărțit cariera între Serie B și România. Acum îi va lua locul unui fost nume important din Serie A: Adrian Mutu. Acesta a zburat în Azerbaijan pentru a semnat cu Neftci Baku", scriu jurnaliștii italieni.

Presa din Azerbaijan scrie despre obiectivele lui Mutu la Baku: "Antrenorul a promis că o va face pe Neftci campioană și că se va califica cu echipa în grupele Champions League. Românul a cerut un buget mai mare, care ar urma să crească de 1,5 ori", se arată pe site-ul Sport Info.

Pagina Ally Football a realizat un colaj special pentru Mutu: "Antrenorul român care a ajuns la un acord cu Neftci Baku s-a despărțit în mod oficial de Rapid", se arată pe Twitter.

Romanian coach Adrian Mutu, who agreed with "Neftchi PFK", officially parted ways with "Rapid".✅????#AllyFootball #NeftchiPFK #AdrianMutu pic.twitter.com/aBRinJEjRe

Mutu va câștiga în jur de 500.000 de euro pe an la Baku. La Rapid el încasa aproximativ 150.000 de euro pe sezon.

Bergodi, primul discurs în Giulești

Contestat puternic de galeria Rapidului, care ar fi vrut să-l vadă instalat pe Marius Șumudică, Bergodi le cere suporterilor să fie alături de jucători:

"Pe suporteri îi cunosc de mult timp, chiar dacă s-au schimbat generațiile. Am rugămintea ca ei să fie întotdeauna lângă echipă. Mă pot critica pe mine, dar nu pe băieți, pentru că echipa trebuie susținută întotdeauna, la bine și la rău. Sper să oferim un stil de joc plăcut.

Obiectivul este clasarea pe locurile 1-3. În fiecare an Rapid trebuie să facă un pas mai sus. Este un club glorios, un brand, este normal să facă performanțe importante. Deci locul 1-3, plus un drum lung în Cupa României, care îți deschide calea spre cupele europene", a transmis Bergodi, pentru Rapid TV.

În România, Bergodi a mai antrenat FC Național, CFR Cluj, Poli Iași, FCSB, ASA Tg. Mureș, FC Voluntari și Universitatea Craiova.