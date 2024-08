Ce promisiune ar fi făcut Dan Șucu: "Tu vei fi următorul antrenor de la Rapid!"

După plecarea lui Cristiano Bergodi și interimatul lui Bogdan Lobonț, Rapid a demarat un nou proiect, cu Neil Lennon la conducere. Fostul tehnician de la Celtic a semnat un contract pe două sezoane, însă primele sale rezultate sunt dezamăgitoare, numeroși suporteri cerându-i deja demisia.

Marius Șumudică: "Dan Șucu mi-a promis că voi fi antrenorul de la Rapid"

Marius Șumudică, unul dintre cei care au criticat constant tactica noului antrenor din Giulești, a reiterat că s-a întâlnit cu Dan Șucu în această vară, însă acționarul majoritar de la Rapid a decis să rămână la varianta Neil Lennon.

Totuși, Șumudică susține acum că Dan Șucu i-ar fi promis la momentul respectiv că va fi următorul antrenor de la Rapid.

"Pentru mine e dureros ce se întâmplă la Rapid. Sunt foarte mulți care spun că Rapid a apelat la Șumudică când erau în Liga 3 sau Liga 2. Eu nu puteam, eram sub contract. Eu, de fiecare dată când Rapid a traversat o perioadă de tranziție, eram sub contract. Nu mi s-a făcut nicio ofertă în Liga 3 sau Liga 2. O singură dată am vrut să merg la stadion și să ajut un fost coleg de-ai mei cu niște informații în calitatea mea de rapidist și am fost refuzat de respectivul. Am făcut un pas în spate.

Dragi rapidiști, uitați-o! Șumudică nu a fost ofertat niciodată să meargă la Rapid! De trei ori am fost liber și nu mi s-a făcut nicio ofertă. Am avut două discuții cu domnul Șucu, recunosc. Un om echilibrat, care mi-a spus că a plecat pe un drum și că vrea să-l aducă pe Neil Lennon, dar mi-a spus: 'Îți promit că vei fi următorul antrenor al Rapidului'. Mi-a zis că va veni vremea când voi antrena Rapidul. Mi-a zis: 'Acum nu poți pentru că am decis să-l aduc pe Neil Lennon'

Eu îi doresc baftă, nu îi doresc răul lui Neil Lennon, dar, cu siguranță, Rapid e prima opțiune pentru mine. Am crescut cu Rapid și voi muri cu Rapid", a spus Marius Șumudică, la Fanatik.