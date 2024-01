Ce le-a spus Giovanni Costantino italienilor despre fotbalul românesc! Discurs fără ocolișuri al antrenorului de la FC U Craiova

În vârstă de 39 de ani, născut la Messina, italianul a condus FC U Craiova în 11 meciuri până acum, înregistrând șase victorii, două remize și trei eșecuri. Aflat în vacanță, Giovanni Costantino a oferit un interviu în presa din Italia și a vorbit despre cum i se pare campionatul românesc la prima vedere, neavând o imagine foarte clară asupra nivelului fotbalului.

Giovanni Costantino, întrebat de italieni despre fotbalul românesc

Costantino a declarat că este mulțumit de ce a găsit în SuperLiga României, dar și la FC U Craiova, la formația patronată de Adrian Mititelu și Adrian Mititelu Junior, chiar dacă echipa din Bănie este cunoscută pentru faptul că schimbă foarte des antrenorii, iar până la venirea sau s-au perindat pe banca tehnică patru de când a început stagiunea.

Planul lui Costantino este unul îndrăzneț, după cum a spus în interviul acordat pentru Seria News, anume că vrea să ducă FC U Craiova în play-off-ul din SuperLiga.

(N.r. - FC U Craiova este pe locul 9, la câteva puncte de play-off) ”Cupele europene au fost ratate sezonul trecut. Când am ajuns aici, situația nu era cea mai bună, eram la câțiva pași de play-out, dar apoi am ajuns destul de sus. În ultima perioadă am ieșit din zona roșie, sunt multe echipe angrenate în lupta pentru Europa, e un sezon foarte competitiv.

Nu este ușor, avem datoria să încercăm, pentru că în opinia mea suntem o echipă care poate face lucruri bune. Sunt echipe care au trei-patru luni în fața noastră, eu am venit în octombrie. Vom încerca atât prin campionat, cât și prin Cupa României să ajungem în cupele europene, dar trebuie să fim realiști și, în primul rând, să încercăm să ajungem pe primele șase locuri dacă se poate și apoi vom vedea.

(N.r. - Deci, evaluarea acestor prime luni este pozitivă?) Este pozitivă din perspectiva tuturor componentelor fotbalului românesc. Nimeni nu se aștepta să avem un asemenea impact, nu mai fusesem în România. Decizia președintelui, prin alegerea mea, a fost văzută sceptic, dar pe bună dreptate. De-a lungul timpului am reușit să demonstrăm că după o perioadă nefericită am obținut un șir bun de victorii. Trebuie să continuăm, este doar începutul.

În Italia, dar și în alte țări, există ideea că fotbalul adevărat este doar în țara în care trăiești. Dorința mea este să antrenez la cel mai înalt nivel, dar sunt conștient că pentru a reuși asta trebuie să fac pași. Și acești pași sunt reprezentați de Cipru, România...

Nu există păreri de rău, important este să faci fotbal din pasiune și să le dai ceva oamenilor. Aspectul economic vine mai târziu. Important este să mergi acolo unde poți crește și evolua”, a spus antrenorul echipei FC U Craiova, dintr-o traducere aproximativă din italiană.

Giovanni Costantino are experiență și la nivelul unei naționale

FC U Craiova a schimbat patru antrenori de când a început noul sezon al SuperLigii României: Joao Janeiro, Florin Drăgan, Nicolae Dică și Paul Răducan.

Italianul Giovanni Costantino venit în octombrie și a mai antrenat trei echipe de-a lungul carierei sale: MTK Budapesta, Casarano și Agia Napa. În perioada iulie 2018 - mai 2021, a fost secundul lui Marco Rossi la naționala Ungariei.

FC U Craiova a terminat anul cu victorie

FC U Craiova a câștigat ultimul meci din campionat din 2023, împotriva celor de la Petrolul Ploiești, cu 2-0. A fost show în Bănie în FC U Craiova - Petrolul Ploiești. Ratări, ocazii, gafe, dar și goluri s-au înregistrat în partida de pe ”Ion Oblemenco” din etapa a 21-a din prima ligă.

În minutul 78, Vlad Achim a deschis scorul din pasa lui Matheus Mascarenhas, iar Vladislav Blănuță a închis tabela de marcaj în minutul 90, marcând golul cu numărul doi pentru olteni.

Oltenii termină anul pe locul 9, cu 27 de puncte, la numai trei puncte de locul 6, Farul.