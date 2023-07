Ce l-a impresionat pe Florin Răducioiu în FCSB - Dinamo: "Superb, asta așteptam!"

FCSB a deschis scorul după 30 de minute, când Florinel Coman a reușit o execuție spectaculoasă de la marginea careului - un șut cu piciorul stâng spre vinclu, fără șansă pentru portarul Golubovic. Darius Olaru a dus scorul la 2-0 cinci minute mai târziu, cu un șut în diagonală din careu.

Florin Răducioiu: "Gol superb Florinel Coman! Asta așteptăm de la el"

Dinamo a redus din handicap în minutul 83, prin Goncalo Gregorio, după o bară a lui Neluț Roșu și o respingere greșită a lui Târnovanu, însă a fost insuficient pentru "câinii" lui Ovidiu Burcă.

Florin Răducioiu spune că se aștepta la o victorie ceva mai clară a celor de la FCSB și este impresionat de golul spectaculos reușit de Florinel Coman, mai ales că a fost marcat cu piciorul stâng.

Fostul internațional a criticat jucătorii lui Dinamo pentru că nu l-au blocat pe Darius Olaru la golul al doilea și i-au oferit suficient timp și spațiu mijlocașului pentru a înscrie.

"Am anticipat o victorie a FCSB-ului. Mă așteptam la această victorie, poate mai categorică. FCSB, evident, mult mai experimentată și mult mai bună. A fost o echipă care are în componența ei jucători de mare nivel tehnic. Este o victorie meritată, evident. Diferența a făcut-o tehnica FCSB-ului și jocul de ansamblu. Chiar dacă în repriza a doua nu am asistat la una atât de bună, FCSB îți poate da gol atât pe atac pozițional, cât și pe contraatac. FCSB va lupta din nou pentru titlu anul acesta.

Jucătorii de mare valoare trebuie să arate în acest momente că au valoare. Ceea ce a făcut Florin Coman... într-adevăr, un gol superb. Asta așteptăm de la el. Un dribling, oprește mingea, se întoarce și dă cu stângul. El e dreptaci formidabil, l-am avut la echipa națională de juniori, dar el singur a spus că se perfecționează la antrenamente cu piciorul stâng. Nu cred că se aștepta Golubovic, el are o parte de vină, putea să facă mai mult, dar asta nu înseamnă că golul nu e frumos. Un pic inedit acest gol, nu prea l-am văzut, mai ales că dă aproape de pe loc.

Poate Ricardo Grigore nu își aduce aminte ce înseamnă agresivitate (n.r - referitor la golul lui Olaru). Trebuie să urci cât mai mult pe cel care are mingea și să nu-i dai timp și spațiu să tragă la poartă. Olaru, un jucător de mare valoare, dacă îi dai timp, îți marchează gol. Au ieșit târziu, nu sunt agresivi pe minge. Ei practic se uită", a spus Florin Răducioiu, la Prima Sport.

FCSB are două victorii după primele etape și este una dintre cel trei echipe care au 6 puncte în clasament, după Farul Constanța și CFR Cluj.

Pentru FCSB urmează duelul cu CSKA 1948 Sofia, miercuri, de la ora 20:30, în turul 2 preliminar din Conference League.

De partea cealaltă, Dinamo are două eșecuri consecutive în Liga 1, iar acum se pregătește pentru partida cu Sepsi, de pe teren propriu, programată luni, de la 21:30.