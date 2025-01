Elias Charalambous s-a arătat dezamăgit de faptul că roș-albaștrii au obținut doar un punct din meciul cu Hermannstadt și a subliniat că elevii săi trebuie să fie mult mai concentrați în fața porții.

Elias Charalambous: ”Am avut probleme!”

De altfel, tehnicianul cipriot a remarcat că FCSB a suferit la contraatacurile sibienilor. Charalambous a avut cuvinte de laudă la adresa lui Juri Cisotti, aflat la debutul la FCSB, dar și la adresa lui Valentin Crețu, cel care a marcat un gol superb și i-a adus un punct campioanei României.

”Cred că acest gen de jocuri se întâmplă o dată la nu știu câte meciuri. Cred că ar fi trebuit să câștigăm astăzi, dar acesta este fotbalul. Uneori ține de noroc, alteori de concentrare. Știam că vom întâlni un adversar care se apără și joacă pe contraatac. Am avut unele probleme la contraatacurile lor. Trebuia să fim mai concentrați, am controlat jocul, dar în ultima treime nu am reușit să marcăm. Ca să câștigi, trebuie să marchezi, am ratat multe ocazii astăzi, dar așa este fotbalul, băieții au încercat. Capul sus și continuăm.

E bine că ne-am creat ocazii, dar ar fi și mai bine dacă le-am fructifica. Bineînțeles, este vorba și de noroc, dar a fost și o lipsă de concentrare. Jucătorii care au intrat în repriza a doua au ajutat echipa și au schimbat jocul. Asta este, nu mai putem schimba nimic acum, trebuie să ne concentrăm pe ce urmează, meciul cu Qarabag.

Îl cunoaștem foarte bine pe Cisotti, de aceea este aici. Este unul dintre jucătorii care au intrat de pe bancă și a avut o apariție bună. Din prima zi de când sunt aici, Vali Crețu se antrenează la nivel maxim. Sunt foarte fericit pentru Vali, dă totul la fiecare meci.

Fiecare meci din Europa este dificil. Știm că este o echipă care are multe jocuri în Europa. Am arătat că ne descurcăm bine în meciurile din Europa, sper să o facem din nou. Trebuie să luăm cât mai multe puncte în ultimele două meciuri pentru a termina în primele opt echipe”, a spus Elias Charalambous la flash-interviu.

