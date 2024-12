Rămas fără echipă după despărțirea de chinezii de la Tianjin Jinmen Tiger, unde a marcat 19 goluri în 29 de meciuri, Compagno a anunțat că este pe cale să semneze cu o nouă echipă, cel mai probabil tot din afara Italiei.

Andrea Compagno i-ar vedea pe Darius Olaru și Ștefan Târnovanu în Serie A



Gazzetta dello Sport l-a întrebat pe Compagno și ce jucători din China și România - ultimele două campionate în care a evoluat - ar recomanda pentru Serie A, eșalonul de elită a Italiei.



Din China, Compagno l-a recomandat pe Wu Lei (33 de ani), atacantul lui Shanghai Port, care a câștigat un nou titlu de golgheter în stagiunea recent încheiată. Din România, ambele alegeri ale lui Compagno sunt de la FCSB: Darius Olaru (26 de ani) și Ștefan Târnovanu (24 de ani).



"Din China l-aș putea recomanda doar pe Wu Lei, golgheterul din sezonul trecut, care a înscris de 34 de ori și a mai jucat în Europa la Espanyol.



Din România aș recomanda doi dintre foștii mei colegi de la Steaua (n.r - FCSB): căpitanul Darius Olaru, un mijlocaș de mare calitate, cu cifre importante, care poate fi folosit fie ca mijlocaș ofensiv, fie ca inter, fie într-o formulă cu doi.



Celălalt este portarul Ștefan Târnovanu. Pe lângă fizicul său foarte bun, este un băiat serios, iar de multe ori s-a dovedit a fi decisiv pentru echipă. A avut prestații excelente în Europa și s-ar potrivit foarte bine în Serie A", a spus Andrea Compagno, pentru Gazzetta dello Sport.

Andrea Compagno: "Experiența de la FCSB, senzațională. La meciurile europene din deplasare părea că suntem în București"



Sezonul 2022/2023 a fost unul de vis pentru Andrea Compagno, cu 21 de goluri (6 la FC U Craiova, 15 la FCSB) în 39 de meciuri. În prima parte a stagiunii următoare, italianul a mai înscris doar de 4 ori, însă și șansele primite au fost din ce în ce mai rare.

Până la urmă, Compagno a fost vândut în schimbul unei sume modice, 120.000 de euro. Vârful din Palermo a reușit să rupă plasele în China: 19 goluri în 29 de partide pentru Tianjin Jinmen Tiger.



Rămas acum fără echipă după despărțirea de formația chineză, Andrea Compagno a acordat un interviu în Italia pentru Gazzetta dello Sport. Întrebat cum descrie experiența de la FCSB, atacantul a răspuns într-un cuvânt: "Senzațională!".



Compagno a detaliat: "O experiență pe care o voi purta întotdeauna în inimă, la fel și afecțiunea fanilor. Îmi aduc aminte de meciurile europene din deplasare când mă uitam către tribune și vedeam numai români. A fost extraordinar, părea că suntem în București. De exemplu, la meciul cu Anderlecht, din Belgia. Încă sunt foarte atașat de echipă. Fanii îmi scriu adesea, îmi cer să mă întorc, mă complimentează și îmi arată că mă susțin. Ce am primit din partea a tot ceea ce înseamnă Steaua este incredibil".



Întrebat despre stagiunea 2022/2023 din România, Compagno a exclamat: "Ce sezon, Dumnezeule! Evident, nu mă așteptam, dar mereu am muncit, iar ca atacant trebuie să marchezi. Am reușit să înscriu foarte multe goluri, dar am fost și norocos. Când joci pentru echipe puternice ai mereu mai multe șanse de a înscrie, iar acest lucru se datorează coechipierilor mei. Am locuit atât în Craiova, cât și în București, iar în ambele m-am simțit foarte bine. Bucureștiul este o capitală europeană, un oraș modern, similar din anumite puncte de vedere cu Milano. În orice caz, totul are legătură cu fotbalul: dacă mă simt bine din punct de vedere profesional, atunci apreciez și locul unde sunt. Cu siguranță că experiența mea este influențată de sezoanele frumoase de pe teren".

