Rapid a câștigat din spirit și individualități, așa cum spune Pancu. Din spiritul pe care el a reușit să-l transmită jucătorilor și din inspirația lui Onea și a lui Dobre. În rest, giuleștenii nu au arătat mare lucru, ba chiar au părut echipa mai modestă în prima repriză. Și per ansamblu, posesia a fost de partea hunedorenilor, 53-47, care au tras și mai multe șuturi la poartă, 14-9.

A fost un joc în care Moruțan, pe care l-am lăudat după cele trei pase decisive din victoria cu „U” Cluj (4-3), nu și-a găsit locul. Probabil se simte mai bine în deplasare, unde spațiile sunt mai mari, are mai mult timp de gândire și de execuție. Și cum „Creierul” nu a funcționat la capacitate maximă, nici „Inima”, Stojilkovici, nu a pompat acțiuni periculoase spre poarta adversă – doar 6 atingeri de balon în cele 72 de minute în care a jucat, având o singură ocazie mare, în prima repriză, când mingea trimisă de el a lovit transversala.

E de apreciat cum Pancu găsește soluțiile pe parcursul jocului, de multe ori la pauză. E unul dintre antrenorii care știu să reacționeze în timpul meciurilor, care schimbă sistemul și pozițiile jucătorilor în timpul unui meci și, foarte important, de cele mai multe ori îi ies mutările.

Antrenorul alb-vișiniilor a simțit că trebuie să pună mai multă presiune pe benzi, prin Onea și Ouedraogo, pe care i-a avansat la începutul reprizei a doua, și l-a retras între fundașii centrali pe Grameni, ca să-și asigure spatele. Și, împinsă pe laterale, Corvinul s-a retras și a cedat inițiativa, s-a înmuiat, deși pregătirea fizică a corviniștilor pare a fi una de excepție. Și uite-așa, Onea a ajuns mai des spre și în careul advers, și a scos penalty-ul care a deblocat victoria Rapidului.

De la bâjbâială, la etalarea superiorității

Ca să devină o echipă mare, cu potențial de titlu, Rapid trebuie să învețe să-și domine adversarii perioade cât mai lungi. Deocamdată, bâjbâie la început și așteaptă ceva de la antrenor sau sclipirile unui coechipier. Când va începe să-și etaleze superioritatea de la început, gen Craiova, probabil că va fi mai stăpână pe situație.

Rapid trebuie să joace un fotbal cursiv – nu vedem asta în momentul de față -, să pună presiune constantă pe adversar, să exerseze mecanisme de joc, și nu să joace doar din flerul lui Pancu și din spiritul de luptător al lui Onea.

Cum-necum, Rapid a ajuns la cinci victorii consecutive în campionat, se află la numai două puncte de liderul Dinamo, are argumente pentru o candidatură la titlu, dar trebuie să fie mult mai convingătoare ca să rămână cu șanse reale până la finalul play-off-ului.

Unul dintre marile examene îl va da săptămâna viitoare, când joacă împotriva FCSB-ului, în deplasare, o echipă disperată după puncte și având acum un suflu nou după revenirea lui Reghecampf. Vom vedea la acest meci care este forța reală a echipei lui Pancu.