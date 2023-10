Ce a spus Elias Charalambous după remiza cu Petrolul Ploiești 

Vicecampioana României a trecut rapid în avantaj pe tabela de marcaj, după golul marcat de Damjan Djokovic în minutul 2. FCSB a intrat cu avantaj la pauză, iar în minutul 52 a reușit să dubleze avantajul, prin Alex Băluță.

Jair a redus din diferență, cu un gol marcat din lovitură liberă, în minutul 70, iar meciul a fost decis în prelungiri. Ngezana l-a faultat pe același Jair în careu, provocând penalty. Gicu Grozav a executat lovitura de pedeapsă, Târnovanu a fost aproape să respingă, însă balonul a intrat în poartă.

Elias Charalambous: „Suntem dezamăgiți!”

Elias Charalambous a vorbit la finalul meciului, nemulțumit de remiza obținută, în ciuda faptului că echipa a condus cu 2-0. Antrenorul a vorbit și despre schimbarea lui Joyskim Dawa.

„Am avut 2-0 și din păcate am remizat la ultima acțiune. Nu e un rezultat bun pentru noi cu siguranță, voiam să câștigăm. Suntem dezamăgiți de rezultat, când câștigăm nu trebuie să fim mult prea entuziasmați, iar după ce pierdem trebuie să ne analizăm greșelile. Cred că atunci când am marcat golul doi lucrurile au mers bine pentru ei, când scorul e 2-1 până aproape de final, oponentul are șansa de a marca.

Când primești goluri nu e vina doar a fundașilor, trebuie să vedem ce nu am făcut bine, când conduci cu 2-0 cred că trebuie să găsești o cale să ții de rezultat. Ne temeam de cum mergea jocul, avea cartonaș galben.

Suntem fericiți pentru jucătorii care au marcat, dar nu putem fi fericiți pentru rezultatele de azi. Repet, trebuie să vedem ce am greșit și să nu mai repetăm. Am fost prea departe de faza penalty-ului, nu am văzut, voi revedea faza după meci. Când nu câștigi ești îngrijorat, normal”, a declarat Elias Charalambous la final.

În urma acestui rezultat, FCSB a ajuns la 31 de puncte și va rămâne lider și după această etapă, dar poate pierde avansul de trei puncte față de CFR Cluj, care va evolua în această etapă cu Farul Constanța.

Petrolul rămâne pe locul șase, cu 20 de puncte, la egalitate cu Hermannstadt și Farul Constanța. În următoarea etapă, ploieștenii vor juca pe terenul lui Sepsi OSK, iar FCSB se va pregăti pentru derby-ul cu Rapid, de pe Arena Națională.