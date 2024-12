Campioana a deschis scorul prin Darius Olaru (18), dar Farul Constanța a egalat peste o oră, prin Victor Dican (78), cu o lovitură de cap.

FCSB a avut un penalty (83), dar Alexandru Buzbuchi a apărat şutul lui Risto Radunovic. Lovitura de pedeapsă a fost acordată pentru henţul comis de Ionuţ Vînă, la semnalizarea arbitrajului video.

Reacția lui Risto Radunovic după remiza de la Ovidiu

Fundașul de la FCSB a mărturisit că îi pare rău că nu a reușit să transforme lovitura de pedeapsă și că este nevoie ca echipa să câștige următoarele partide.

"A fost un meci dificil, dar ne-am descurcat bine. Rezultatul e neechitabil din părerea mea. Am avut și acel penalty și îmi pare rău că nu am marcat și nu mi-am ajutat echipa.

Nu ni se pare (n.r. că avem probleme fizice). Am avut un parcurs bun, am avut multe ocazii. 1-0 era rezultatul, dar îmi pare rău pentru colegi, pentru echipă, pentru suporteri că nu am marcat și nu am adus cele trei puncte. Trebuie să câștigăm meciurile rămase și să fim cât mai sus.

Am pierdut foarte multe puncte la început și acum contează și mai mult fiecare punct", a declarat Risto Radunovic, la Digi Sport.