Rapid a primit vizita Farului în Giulești, la o zi după ce mascații l-au ridicat pe Daniel Niculae, iar Liviu Ungurean (Bocciu), liderul de galerie, a fost arestat.

La capătul celor 90 de minute, Farul s-a impus cu 2-1 și s-a apropiat la două puncte de podiumul completat de CFR Cluj. Ardelenii au însă o partidă în minus.

Ce a avut de zis Ciprian Marica după Rapid - Farul

Ciprian Marica, investitor la Farul, a vorbit după meci despre partida din Giulești și a precizat că e fericit pentru reușita campioane en-titre, mai ales că giuleștenii sunt o echipă în formă.

”Sunt foarte fericit, am învins o echipă în formă, cu moral foarte ridicat. Am arătat că știm să jucăm fotbal, nu întâmplător suntem în play-off, ne propunem să jucăm meci de meci. Per total suntem fericiți, presiunea era pe adversar, am profitat de situația Rapidului.

Ne-am bucurat și că fanii nu și-au încurajat echipa așa cum ne așteptam, poate și asta a contat. Ne bucurăm de victorie. Ne dorim să prindem și cupele europene, ar fi fantastic. Nu ne gândim la mai mult, ne-am îndeplinit obiectivul de a ajunge în play-off”, a spus Ciprian Marica după meci.

Louis Munteanu (minutul 23, minutul 55) a înscris o ”dublă” pentru Farul Constanța, în timp ce Albion Rrahmani a marcat din penalty pentru Rapid, pe final (minutul 85).

FCSB, Rapid, CFR Cluj, Farul, Universitatea Craiova și Sepsi OSK sunt echipele calificate în play-off-ul Superligii României.

Cum arată clasamentul play-off-ului