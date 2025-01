În teorie, fotbalistul ar fi trebuit să ajungă în Giulești abia la finalul sezonului, dar rapidiștii și-au dorit ca Ciobotariu să ajungă sub comanda lui Marius Șumudică încă din această iarnă. După o perioadă de negocieri între Rapid și Sepsi, cele două părți sunt aproape de o înțelegere.

Rapid, aproape de o înțelegere cu Sepsi în ”cazul Ciobotariu”

Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, a dezvăluit că Denis Ciobotariu este aproape să ajungă la Rapid încă din această iarnă.

Finanțatorul covăsnenilor a transmis că, deși giuleștenii au refuzat să îl cedeze definitiv pe Omar El Sawy, fotbalistul de 20 de ani va rămâne și sezonul viitor sub formă de împrumut la Sepsi.

De altfel, giuleștenii vor achita și 50.000 de euro formației patronate de Laszlo Dioszegi, însă Sepsi nu va rămâne cu întreaga sumă, deoarece 25% din bani vor merge către CFR Cluj, care a păstrat o parte din drepturile lui Denis Ciobotariu.

”Aproape că am ajuns la un numitor comun. Nu e vorba doar de bani. E vorba și de bani, dar și despre un jucător care să rămână la noi încă un an de zile, este vorba despre Oman El Sawy. Mai are jumătate de an și va mai rămâne un an. Nu au fost de acord să îl cedeze definitiv, înțeleg într-un fel, e un jucător tânăr, dar noi trebuie să ne gândim și la viitor.

La Ciobotariu nu vor fi procente. CFR Cluj are un procent la Ciobotariu. Din banii pe care noi îi primim de la Rapid, vom ceda 25% la CFR Cluj. Noi nu facem mișcări, din ce primim de la Rapid dăm 25%, nu facem mișcări cum a făcut CFR Cluj cu noi cu împrumutul lui Petrila. Nu suntem genul să căutăm portițele. Nu e vorba despre o sumă mare de bani, 50.000 a promis Rapid, dar e vorba și despre Omar.

O să rămânem cu un procent și de la Omar, 10-15-20%, nu știu sigur, dacă îl vinde Rapidul peste un an jumătate. Nu voiam să întărim Rapidul, dar jucătorul nu e cu capul aici, asta e clar, îl vedem”, a spus Laszlo Dioszegi.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Ciobotariu, potrivit Transfermarkt.

Clasamentul din Superliga României