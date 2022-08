Câte schimbări a făcut Nicolae Dică la pauză, în Farul - FCSB

Pentru partea secundă, Nicolae Dică a ales să facă o singură schimbare, în linia mediană. Marco Dulca a fost înlocuit de Răzvan Oaidă.

Nicolae Dică, o singură schimbare la pauză în Farul - FCSB

În meciul precedent, antrenorul celor de la FCSB a fost nemulțumit de evoluția elevilor săi din prima repriză și a făcut nu mai puțin de patru schimbări. După remiza cu Hermannstadt, Dică a declarat că ”trebuia să schimbe vreo 7-8”.

„Din păcate, nu am reușit să-i fac să înțeleagă că e un adversar care ne poate pune probleme. Și așa a fost. Voiam să fac trei schimbări din minutul 30, m-a oprit Vio (n.r.: secundul Viorel Tănase) și mi-a spus: 'stai calm'.

Am zis că fac la pauză, dar la pauză trebuia să schimb vreo 7-8. I-am schimbat pe cei 4, pentru a aduce un plus în atac, pentru că nu puneam probleme, nu am pus presiune, fără ocazii, nu făcusem nimic. Dar din păcate, nici în a doua repriză nu am jucat bine", a spus Nicolae Dică, după meci.

Denis Alibec a deschis scorul dintr-un penalty obținut de Louis Munteanu în Farul - FCSB, iar Doukoure a punctat pentru 2-0 cu o lovitură de cap în prelungirile primei reprize.