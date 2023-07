Fanii au apreciat prestația lui Cîrjan, care a evoluat în premieră în Liga 1. Școlit în academia lui Arsenal, mijlocașul a impresionat prin tehnica sa. La finalul partidei, fotbalistul a făcut un gest prin care i-a cucerit definitiv pe fanii rapidiști.

După fluierul final, jucătorii Rapidului au mers în dreptul Peluzei Nord pentru a saluta galeria. Mai apoi, jucătorii s-au îndreptat către Tribuna a II-a. Un suporter l-a rugat pe Cîrjan să-i ofere tricoul de joc, iar mijlocașul nu a stat prea mult pe gânduri.

Cătălin Cîrjan și-a scos tricoul și l-a aruncat în tribună, fiind aplaudat de fanii care încă se aflau pe stadion. Tricoul este cât se poate de special, având în vedere că a fost purtat de jucător la debutul său pentru Rapid.

Cătălin Cîrjan gave his shirt away to a fan on his debut

???????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? pic.twitter.com/PhqzanZVJc