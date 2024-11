În tur, ardelenii au reușit să câștige dramatic pe teren propriu, după ce au fost conduși cu 2-0. CFR Cluj a câștigat acel meci cu 3-2, iar Dinamo vrea să-și ia acum revanșa pe teren propriu.



Cătălin Cîrjan (21 de ani) a prefațat meciul de pe Arcul de Triumf și a spus care este, în opinia sa, cea mai puternică echipă din campionat.

Cătălin Cîrjan: ”Sper să nu mai repetăm greșelile din trecut”



Mijlocașul dinamovist a rămas impresionat de echipa celor de la FCSB, împotriva căreia ”roș-albii” au pierdut de două ori, 0-2 și 0-4, în campionat și Cupa României.



”Vrem revanșa, ne-am amintit de acel meci, am avut 2-0, am început bine partida, apoi am căzut. Sper să nu mai repetăm greșelile din trecut, avem mai multă experiență acum, putem merge să câștigăm.



Noi ne-am simțit bine în prima repriză, credeam că o să câștigăm, chiar dacă ei au o echipă bună, cu experiență. Nu am gestionat unele momente în meci și de aceea am pierdut.



Noi am avut 3 înfrângeri, U Cluj, CFR și FCSB. Cu FCSB am avut un meci slab, ei sunt echipa cea mai puternică după părerea mea”, a spus Cîrjan, la conferința de presă.