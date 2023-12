Carlo Ancelotti: "Îl urmărim, suntem încântați de evoluțiile lui"

După 14 etape desfășurate în primul eșalon al Spaniei, Real Madrid se situează pe prima poziție cu 35 de puncte. În consecință, echipa pregătită de Carlo Ancelotti a înregistrat 11 victorii, două rezultate de egalitate și o singură înfrângere.

În vara lui 2024, Real Madrid va beneficia de serviciile lui Endrick, starul brazilian care a împlinit în urmă cu câteva luni 17 ani. Atacantul a fost achiziționat de galactici pentru 37.5 milioane de euro.

Carlo Ancelotti a vorbit despre fotbalistul legitimat în acest moment la Palmeiras și a subliniat faptul că îl urmărește și vede cât de repede evoluează tânărul jucător brazilian.

"Îl urmărim pe Endrick, suntem încântați de ce vede. Vedem că evoluează repede, foarte repede. Abia așteptăm să vină în sezonul următor la noi", a spus Carlo Ancelotti, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

⚪️???????? Ancelotti: “We follow Endrick, we are delighted with him. We notice that his progression is very, very fast”.

“We are excited that he can be with us next season at Real Madrid”. pic.twitter.com/4vllvo3QS2