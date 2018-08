Care Steaua?! Ienei n-a fost invitat la ceremonia din Ghencea: "Veneam de la Oradea, dar nu m-a sunat nimeni!"

Emeric Ienei n-a fost chemat de CSA la evenimentul care a marcat inceputul lucrarilor de demolare a stadionului Ghencea.

Antrenorul de la Sevilla spune ca ar fi venit de la Oradea, unde e stabilit, special pentru a participa la momentul special al stelistilor.

"M-a surprins si pe mine ca nu m-a anuntat nimeni ca se darama un stadion care a adus Stelei un rezultat extraordinar. Am jucat la inaugurarea stadionului intr-un meci de old boys. Nu m-a sunat nimeni. Ieri am fost sunat de cineva din presa, dar era deja tarziu, nu stiam ce avea sa se intample. Am apucat sa vad ceva din imagini, ce s-a dat la TV. Am fost emotionat, am vazut jucatorii care au castigat Cupa Campionilor. Aveau valoare atat in teren, cat si in afara lui. Au castigat o cupa fantastica, si acum sunt echipe poate mai valoroase decat cea pe care am avut-o noi care nu s-au bucurat de un asemenea trofeu. Daca ma chemau, veneam. Nu puteam sa refuz o asemenea invitatie. Probabil s-au gandit ca sunt prea departe de Bucuresti si era greu sa ajung la acest eveniment", a spus Ienei la PRO X.