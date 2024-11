Conducătorul dinamovist a vorbit cu Sport.ro despre subiectele arzătoare care îi interesează pe fanii "câinilor", inclusiv dacă clubul se află în grafic în proiectul "Dinamo 2028", an în care echipa ar trebui să înceapă să domine fotbalul românesc.



"O să închidem cu o parte din istorie, una foarte dureroasă, una absolut la limită"

"Dinamo este în această procedură din 2021. Când am intrat noi în acționariat, Dinamo avea datorii de aproximativ 10 milioane de euro - 7.5 milioane la procedură, 2.5 milioane datorii curente. În momentul acesta, datoriile totale ale lui Dinamo sunt undeva la 500.000 de euro, în procedura de reorganizare. Asta și prin hair-cut-ul (n.r. - soluția prin care se taie o parte din datoriile restante ale societății, în anumite limite impuse de Legea nr. 85/2014, prin intermediul unui plan de reorganizare), care a fost decis de către instanță, de 5 milioane de euro, și restul le-am plătit efectiv, le-am rambursat.

Ca să ieșim din această procedură, pe de o parte trebuie să plătim această diferență rămasă, pe de altă parte avem și un dosar pe rol, care trebuie judecat (n.r. - litigiul pe care clubul îl are cu Vasile Șiman, care solicită 1.000.000 de euro, clauza din contractul lui Ionuț Șerban).



"E o prioritate, este foarte important ca Dinamo să iasă din insolvență"

Este un dosar care a apărut recent, în vară, este vorba de un transfer al unui jucător, în 2013. Nu pot să mă exprim acum ce înseamnă acest dosar, noi ne dorim foarte mult să ieșim cât mai repede din această procedură. De fapt, inițial, noi am dorit încă de la finalul sezonului trecut să fim deja ieșiți, ca în cazul în care anul acesta avem o evoluție sportivă favorabilă, potențial să fim eligibili și pentru competițiile europene. Lucrul ăsta nu este posibil acum.

E o prioritate, este foarte important ca Dinamo să iasă din insolvență, pentru că nu putem participa în cupele europene, dar este și un pas simbolic foarte important. Când o să ieșim din judecătorie și o să avem acea decizie în mână, că Dinamo nu mai este în insolvență, o să închidem cu o parte din istorie, una foarte dureroasă, una absolut la limită. Abia aștept momentul. Investitorii cu care am discutat nu au zis explicit 'nu venim, până nu se termină această stare de insolvență'. Însă am avut momente când am observat o anumită reticență cu privire la starea de insolvență.



"Ne-am propus ca, în 2028, Dinamo să câștige campionatul românesc"

Am demonstrat ceea ce am declarat la început, că ne putem menține în acei parametri. Noi ne-am dezvoltat pas cu pas, așa cum am și propus inițial, într-o anumită direcție, urmând o anumită viziune. Noi suntem pe această traiectorie. Noi aveam anumite lucruri pe care le știam, alte probleme de care nu știam. Viața mereu bate planul, însă e important ca în final să păstrezi acea traiectorie și să nu te abați de la viziunea pe care ți-ai setat-o.

În momentul de față, noi suntem bine, și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere sportiv. Dar și din punct de vedere al avansului administrativ - echipa care a crescut, aplicația care este acum online, webshop-ul nou unde se pot comanda produse. Sunt multe demersuri care s-au întâmplat, inclusiv modul în care suntem organizați în cadrul evenimentelor de meci. Drumul este încă lung, dar traiectoria este bună.



Ce înseamnă proiectul 'Dinamo 2028'? Ne-am propus ca în 2028 Dinamo să se bată la titlu, adică dorința noastră este să câștigăm campionatul românesc, să fim o forță în fotbalul românesc. Viziunea noastră e să fim mai mult decât am fost. Să creștem familia Dinamo și performanța fotbalistică printr-un model sustenabil financiar și sportiv. Acesta este locul unde noi vrem să ajungem în 2028. (Dinamo în grupele Champions League, după 2028?) Haideți să o luăm pas cu pas, haideți să revenim în fotbalul european, haideți să câștigăm iarăși campionatul din România. Pas cu pas o să ajungem să fim mai mult decât am fost, asta este ceea ce ne-am propus și asta facem zi de zi.



"Te simți un pic fără casă, în momentul în care nu ai stadion"

În această viziune, noul stadion este foarte important. Un stadion este un pilon de bază al unui club de fotbal. Te simți un pic fără casă, în momentul în care nu ai stadion, și provoacă multe probleme de zi cu zi. Uneori dorim să evoluăm pe Arena Națională, dar nu este posibil să facem acest lucru. Consecința fiind că evoluăm pe Arcul de Triumf. Este un stadion cu care noi ne-am obișnuit și unde ne place să evoluăm, dar este o arenă cu o capacitate limitată. Există o problemă și din punct de vedere al costurilor.



Sunt foarte multe lucruri pe care am dori să le oferim fanilor, dar în lipsa unui stadion noi nu putem să facem acest lucru. Un canal foarte important de a genera venituri acum, la nivel internațional, este utilizarea stadionului într-un sens mult mai larg. Chiar și în afara zilei de meci, poți să ai tot felul de evenimente pentru suporteri, pentru a aduce comunitatea cât mai aproape de tine. Ne-am bucura ca noul stadion să fie gata cât mai repede.



"Ne dorim să reîntregim această familie Dinamo, dar nu va fi o fuziune tehnică"

Noi nu suntem implicați direct în discuțiile cu CNI pentru construcția noului stadion. Cei de la CS Dinamo sunt partenerul lor în construirea noi arene. Într-adevăr noi ținem legătura cu CS Dinamo. Toată lumea știe că noi ne dorim să fim cât mai aproape posibil cu CS Dinamo, să reîntregim familia Dinamo. Să avem o academie, să avem o situație în echipa care evoluează acum în Liga a 3-a să fie echipa noastră pepinieră. Sunt multe lucruri unde noi putem să punem forțele noastre împreună, ca Dinamo să crească. Evident că și stadionul este un subiect în acest context.



(Cum reușiți să aveți relația asta bună cu echipa MAI, când am văzut că la Steaua sunt probleme foarte mari?) Efectiv nu știu să vă dau un răspuns. Noi, din start, am abordat toată discuția asta cu o intenție foarte clară și foarte transparent. Ne dorim să reîntregim această familie, pentru că, în opinia noastră, Dinamo are de câștigat din acest lucru. Avem toată deschiderea și așa am pus toată discuția din start. Ne înțelegem, nu există puncte în care nu avem un consens.

Un lucru este clar, întâi trebuie să ieșim din această procedură, înainte să facem pașii juridici necesari. De asemenea, nu am definit exact încă modul în care se va întâmpla. În presă a apărut la un moment dat cuvântul 'fuziune'. Nu, nu va fi o fuziune tehnică. Noi ne dorim o fuziune spirituală sau emoțională, dacă vrem. Dar sunt convins că, atâta timp cât noi și ei avem dorința de a reuși, o să găsim drumul.



"La începutul sezonului, multă lumea era speriată în privința modului în care o să arate Dinamo"

Sunt foarte mulțumit de locul ocupat în clasament, de progresul sportiv, cu toate că subliniez că partea sportivă nu e bucata mea. Pot să zic că între timp am înțeles de unde vine toată pasiunea pentru fotbal. Suntem pe o traiectorie ascendentă. Dacă reușim într-adevăr acest succes extraordinar să fim în zona de play-off, la finalul acestui sezon, cred că este un merit mare pentru oamenii care își dedică aici timpul, pasiunea și inima. Mă bucur că echipa care astăzi lucrează și care s-a format în acest timp a arătat ceea ce noi am vrut mereu să vedem.



Exigență, perseverență, loialitate, respect, toate aceste valori care de la zi la zi au creat o echipă mai puternică. La începutul sezonului, multă lumea era speriată în privința modului în care o să arate Dinamo. Am intrat acolo și am arătat bine, ceea ce nu este o întâmplare. Lucurile astea s-au creat în mult mai mult timp, însă acum au început să se vadă. Pentru mine este o satisfacție incredibilă, să văd aceste lucruri transpuse în activitate. Știu cum am lucrat toți să ajungem la punctul ăsta, cum colegii s-au dedicat să ajungem aici. Știu ce lupte am avut. E foarte frumos, vreau să o ținem tot așa", a declarat Dan Gătăianțu pentru Sport.ro.



Foto și video - Gabriel Chirea