În timpul conferinței, antrenorul giuleștenilor a fost întrebat și despre David Ankeye, fotbalistul ajuns în Giulești sub formă de împrumut de la Genoa, clubul preluat recent de către Dan Șucu.

Marius Șumudică: ”Nu ține de mine când va juca Ankeye!”

Marius Șumudică a recunoscut că nu știe exact momentul când David Ankeye, atacantul care s-a aflat la un moment dat și pe lista celor de la FCSB, va putea evolua în tricoul Rapidului. Tehnicianul a lăsat de înțeles faptul că nigerianul nu are încă toate actele necesare pregătite.

”Ankeye a făcut două antrenamente cu noi, are nevoie de adaptare, e clar, se vede că are calitate, dar nu știu când va putea juca.

Nu ține de mine, eu sunt antrenorul echipei și antrenez ce mi se pune la dispoziție. Mai departe, nu mă ocup de acte, de vize, de pașapoarte pierdute. Eu sunt antrenor și atâta tot”, a transmis Marius Șumudică la conferința de presă.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui David Ankeye, conform Transfermarkt.

David Ankeye: ”Am dorit să joc încă de la meciul cu Poli Iași!”

Jucătorul nigerian îşi doreşte să debuteze cât mai repede la noua sa formație cu care ar vrea să se califice în cupele europene.



"Obiectivele mele sunt să ajut echipa să urcăm în clasament şi să ne calificăm în cupele europene, acestea sunt obiectivele mele. Rapid are suporteri nebuni, abia aştept să îi văd cât mai repede. Să fiu sincer eu am dorit să joc încă de la meciul cu Poli Iaşi, dar ştiţi regulile, trebuie să primesc nişte aprobări, deoarece nu am cetăţenie europeană.

Acum doar trebuie să aştept. În Serie A, fotbalul este mult mai fizic şi mai tactic. M-am uitat la meciurile din România, dar nu am jucat, aşa că nu pot să spun concret care este diferenţa. Eu pot să joc pe trei posturi în atac, în stânga, atacant central şi în dreapta, dar prefer ca atacant central", a mai spus Ankeye, potrivit Agerpres.