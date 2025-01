Atacantul nigerian, David Ankeye, împrumutat în această iarnă de Rapid de la Genoa, a sosit la București.



"Am fost la meciul cu Poli Iaşi, pentru mine este o atmosferă plăcută aici, iubesc energia fanilor. A fost frumos, am fost bine primit, mi-au plăcut suporterii. Sincer, mă bucur că fac parte din această poveste. Atunci când domnul Şucu mi-a spus despre ideea sa, mi-a explicat clar ce vrea să facă. Atunci când am jucat în Moldova auzisem de Rapid şi de Steaua. Pentru mine este o oportunitate să arăt ce fel de jucător sunt, pentru că în general nu am avut ocazia de a arăta că sunt un jucător bun. Şi acum cred că este un bună oportunitate de a arăta că sunt un jucător bun. Sunt fericit să fiu aici, sunt convins că totul va fi bine. La Genoa nu am avut timp să îmi demonstrez calităţile, sper ca aici la Rapid să arăt că sunt un jucător bun", a declarat Ankeye într-un interviu difuzat pe pagina de YouTube a echipei Rapid.



Jucătorul nigerian îşi doreşte să debuteze cât mai repede la noua sa formație cu care ar vrea să se califice în cupele europene.



"Obiectivele mele sunt să ajut echipa să urcăm în clasament şi să ne calificăm în cupele europene, acestea sunt obiectivele mele. Rapid are suporteri nebuni, abia aştept să îi văd cât mai repede. Să fiu sincer eu am dorit să joc încă de la meciul cu Poli Iaşi, dar ştiţi regulile, trebuie să primesc nişte aprobări, deoarece nu am cetăţenie europeană. Acum doar trebuie să aştept. În Serie A, fotbalul este mult mai fizic şi mai tactic. M-am uitat la meciurile din România, dar nu am jucat, aşa că nu pot să spun concret care este diferenţa. Eu pot să joc pe trei posturi în atac, în stânga, atacant central şi în dreapta, dar prefer ca atacant central", a mai spus Ankeye, potrivit Agerpres.



Cluburile Rapid şi Genoa au ajuns luni la un acord pentru împrumutul atacantului nigerian, David Ankeye, la formaţia din Giuleşti până în vara acestui an.



În vârstă de 22 de ani, David Ankeye a evoluat în patru meciuri în actualul sezon în Serie A, cu Lazio, Bologna, Juventus şi Atalanta, fiind de 13 ori rezervă neutilizată.



Venit de la Sheriff Tiraspol, la începutul lui 2024, pentru 2,5 milioane de euro, atacantul de 1,91 m a îmbrăcat de 11 ori tricoul "grifonilor", fără să înscrie. În sezonul trecut, nigerianul a marcat 3 goluri în Cupa UEFA, alături de formaţia din Republica Moldova, cu Servette Geneva şi BATE Borisov (2).



În carieră, Ankeye a mai evoluat pentru Sidos FC (Nigeria), Hammarby IF şi Hammarby Talang (Suedia) şi Hammam Sousse (Tunisia).