"Când a intrat, s-a schimbat jocul total!" Ce jucător al oltenilor l-a speriat pe portarul lui Hermannstadt

FC Hermannstadt a avut prima mare ocazie în minutul 13, când Ronaldo Deaconu a șutat din afara careului, însă mingea a trecut pe lângă poartă. Câteva minute mai târziu, Neguț a avut o șansă bună de a deschide scorul, dar șutul său a fost reținut de portarul Popescu.

Pe măsură ce jocul a continuat, sibienii au încercat să profite de avantajul terenului propriu. În minutul 34, Căpușă a centrat excelent în fața porții, dar niciunul dintre colegii săi nu a reușit să finalizeze. Astfel, prima repriză s-a încheiat fără goluri, deși ambele echipe au avut momente bune de joc.

Repriza secundă a fost dominată de Universitatea Craiova, care a presat constant în căutarea golului victoriei.

În minutul 50, Andrei Ivan a încercat un șut din afara careului, dar portarul Căbuz a reținut fără probleme. La scurt timp după aceea, Houri a șutat puternic, dar din nou Căbuz s-a dovedit a fi la înălțime, intervenind sigur.

Cea mai mare ocazie a meciului a venit în minutul 72, când Mitriță a șutat în forță de la distanță. Căbuz a scăpat mingea, oferindu-i lui Koljic o șansă imensă de a marca, dar atacantul Craiovei nu a reușit să trimită balonul în plasă.

Cătălin Căbuz: "Când a intrat Mitriță s-a schimbat jocul total!"

La sfârșitul celor 90 de minute, Cătălin Căbuz, portarul sibienilor, a venit la microfon și a dezvăluit care a fost jucătorul ce l-a "speriat" de la olteni.

Este vorba despre Alexandru Mitriță. "Piticul Atomic" a intrat în minutul 60, când l-a înlocuit pe Luis Paradela, iar impactul său a fost simțit imediat în jocul echipei patronate de Mihai Rotaru.

"Universitatea Craiova are jucători cu calitate. Când a intrat Mitriță s-a schimbat jocul total! Mă bucur că am reușit să îmi ajut echipa și să luăm un punct.

A fost greu, dar cred că am stat bine defensiv, am stat bine tactic și știu sigur că ne-am dat viața toți pe teren în seara asta. Încerc să îmi fac treaba tot mai bine în fiecare meci. Mă bucur că am început campionatul foarte bine și sper să continui la fel. E un campionat destul de lung, trebuie să luăm fiecare meci în parte, să dăm totul pe teren în fiecare meci. Mergem să jucam fiecare meci la victorie", a declarat Cătălin Căbuz, la flash-interviuri.

Mai mult, întrebat despre noile achiziții ale clubului, portarul le-a urat succes și este convins de potențialul lor.

"Au plecat jucători, dar au adus jucători noi cu calitate. Trebuie să se integreze cât mai repede. Ei dau tot ce au ei mai bun și se pun în slujba echipei", a adăugat portarul.

