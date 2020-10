BREAKING NEWS: Altercatie intre MM si Cosmin Contra pe tunel! INFORMATII SOC DUPA DERBY! Contra: "Presiune si tipete din minutul 1"

Contra si MM au avut o disputa pe tunel, dupa derby!

Informatiile de la stadion sunt ca oficialul stelist si antrenorul lui Dinamo au avut o confruntare in drumul spre vestiare!

Dialogul dintre ei ar fi inceput inca din timpul meciului. Mihai Stoica a intrat pe gazon la finalul jocului pentru a se bucura alaturi de jucatori. In drum spre vestiare, el si Contra s-au injurat.

Antrenorul lui Dinamo nici n-a confirmat, nici n-a infirmat altercatia cu Stoica. A recunoscut insa ca a fost scos din sarite de presiunea pusa de oficialul stelist pe brigada de arbitri: "A dat roade in final, la faza aia din care s-a decis meciul!"

"Ce s-a intamplat pe tunel? Nu am avut niciun conflict! Niciun schimb de replici, nimic! Nu! Vorbim despre meci sau...? A fost un meci de fotbal in seara asta, cred eu. Nervi din partea noastra n-au fost. Nu stiu de ce au fost nervi din partea opusa. Presiune, presiune, presiune, tipete, tipete, tipete. Suntem doua echipe puternice, care trebuie sa joace fotbal. Ambele echipe au jucatori de valoare. Ar fi trebuit sa primeze spectacolul, si nu plangerile care au fost din minutul 1 pana in minutul 93. Daca din minutul 1 se ridica din tribune... Toti cei din spatele bancii se ridicau la fiecare decizie, la fel si cei din tribuna. Nu l-au lasat pe arbitru sa-si faca treaba. Presiunea a dat roade. Ce sa facem, asta este!", a comentat Contra la Digisport.