Bogdan Lobonț revine în Liga 1

Hunedoreanul care a jucat în carieră la Ajax Amsterdam, Fiorentina și AS Roma ar urma să devină antrenor de portari la Rapid, scrie Fanatik. Ideea ar fi avut-o Adrian Iencsi, actualul secund al italianului Cristiano Bergodi. Iencsi și Lobonț au fost colegi la formația giuleșteană și au rămas buni prieteni de două decenii.

Au făcut parte din lotul naționalei de tineret la Campionatul European din 1998, când reprezentativa era pregătită de Victor Pițurcă, dar au jucat împreună și la selecționata de seniori. Bogdan Lobonț a fost ultima dată selecționer al reprezentativei Under 20.

După ce și-a încheiat cariera de jucător, pentru Lobonț a urmat o scurtă perioadă ca antrenor. A pregătit-o pe U Cluj între 2018 și 2019, cu Iencsi secund, și a fost foarte aproape de promovarea în prima ligă.

A lucrat apoi în staff-ul lui Cosmin Contra la națională, după care a urmat un an în departamentul de scouting de la AS Roma. Lobonț a fost și selecționerul României U20 între 2021 și 2022, iar în prezent este liber de contract.

După patru etape, Rapid e pe locul 8 în clasamentul Superligii, cu cinci puncte.

„Am puține echipe în CV, unde am activat. Mi-a plăcut continuitatea! Poate ăsta a fost un principiu pe care încă nu-l cunoșteam, toți ne ghidăm viața după principii. De asta spun tot timpul, dacă se ivește un proiect interesant, minimum doi ani de zile.

Pentru mine o perioadă minimă începe de la doi ani de zile, după aceea vorbim de termen lung. De asta vreau să fac analogia între echipele pentru care am jucat. Am stat șase ani la Amsterdam. Am stat un an la Fiorentina pentru că am ales echipa națională”, a spus Bogdan Lobonț, în cadrul emisiunii ”Poveștile Sport.ro”.

80 de meciuri a jucat Lobonț la Rapid între 1997 și 2000

85 de partide a jucat Lobonț la echipa națională

45 de ani are Bogdan Lobonț

