Blestemul fundașului central la FCSB! A cumpărat doi, dar nu are niciunul! Surpriza din meciul cu Oțelul Galați 

Vara aceasta, FCSB s-a întărit doar în linia defensivă. Roș-albaștrii l-au adus pe Rachid Bouhenna (31 ani), liber de contract după ce s-a despărțit de CFR Cluj, și pe Joyskim Dawa (26 ani), de la FC Botoșani, în schimbul a 350.000 de euro.

Însă, fostul fundaș al campioanei României nu o poate ajuta pe FCSB în primele meciuri ale sezonului. S-a accidentat la antrenament și va absenta câteva săptămâni. Iar recent, Mihai Stoica (57 ani) a anunțat că și Dawa a suferit o entorsă și că nu va fi apt în jocul de pregătire cu Oțelul Galați, de sâmbătă, 9 iulie, de la 20:00, în direct pe PRO Arena și LIVE VIDEO pe www.sport.ro.

Mihai Stoica: „Lixandru poate acoperi fără probleme postul de fundaș central!”

„Nu prea am reușit să îl vedem, a suferit o accidentare de la primele antrenamente, nu s-a antrenat normal. Nu am acuzat noi pe nimeni că a venit nepregătit, am știut gradul lui de pregătire pentru că i-am dat niște teste, a avut ghinion pentru că a făcut o alunecare.

Dawa, culmea, are și el o entorsă ușoară, nu e sub semnul întrebării pentru prima etapă, dar nu știm dacă va fi cu noi la Galați.

O mențiune specială, o surpriză foarte plăcută e Lixandru, un jucător care a jucat pe poziții de , e un jucător în care avem foarte mare încredere, poate acoperi fără probleme postul de fundaș central”, a declarat Mihai Stoica la conferința de presă de prezentare a noului echipament de la FCSB.