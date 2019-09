Bizonul s-a facut taur intr-o saptamana! Cate kilograme a slabit Gnohere pentru a putea juca titular cu CFR

Gnohere ar putea juca titular cu CFR.

Bizonul Gnohere nu a fost in lot pentru meciul cu Craiova, disputat etapa trecuta de ros-albastri in Banie. Narcis Raducan a vorbit despre problemele lui Gnohere cu kilogramele in plus si a spus ca a slabit si ar putea intra chiar titular in partida de maine seara de pe Arena Nationala impotriva celor de la CFR Cluj.

"O veste buna legata de Gnohere. A slabit 3 kilograme intr-o sptamana. Prin vointa, nu prin ajutoare medicale. Mizam foarte mult pe el in perioada urmatoare. L-a durut masura noastra si comentariile la adresa lui. Sunt convins ca avem de castigat impreuna dupa asta", a declarat Narcis Raducan la Digisport.

Inainte de meciul de maine seara, FCSB se afla pe locul 11 cu 10 puncte, in timp ce campioana CFR Cluj este pe primul loc cu 20 de puncte amuculate.