Atacantul algerian care a evolaut în sezonul precedent pentru echipa lui Gigi Becali s-a înțeles cu Petrolul Ploiești, informează Fanatik.ro.

Billel Omrani și-a găsit echipă în Superligă!

La Petrolul, Omrani îl va înlocui, cel mai probabil, pe Christian Irobiso, plecat în Arabia Saudită.

În sezonul precedent, la FCSB, Omrani nu a avut cifre impresionante și Gigi Becali a decis să nu-i ofere un nou contract. Atacantul a marcat doar două goluri și a bifat două pase decisive în 22 de partide, în Superligă.

Billel Omrani este un atacant născut la 2 iunie 1993, în Forbach, Franţa, care a început fotbalul la Olympique Marseille şi a mai evoluat, în Franţa, pentru AC Arles Avignon.

Din septembrie 2016 şi până în mai 2022 a evoluat pentru CFR Cluj, alături de care a cucerit 5 titluri de campion şi 2 Supercupe ale României. De asemenea, are în palmares şi Cupa Ligii Franţei, cu Olympique Marseille, în 2012.

Omrani a fost dorit de CSKA 1948 Sofia

Atacantul care a câștigat cinci titluri în Liga 1 cu CFR Cluj s-a aflat în această vară pe lista bulgarilor de la CSKA 1948 Sofia, fosta adversară a celor de la FCSB din Conference League.

Într-un interviu acordat în iulie, Atanas Ribarski (38 de ani), antrenorul lui CSKA 1948 Sofia, a recunoscut că formația sa a fost interesată de serviciile lui Omrani și Anrold Garita și chiar a discutat cu cei doi. Totuși, părțile nu au avansat la negocieri oficiale.

„Am discutat, dar nu am ajuns la oferte oficiale sau la un interes oficial pentru ei. La fel am procedat și cu alți jucători. Totuși, nu s-a ajuns la nimic serios”, spunea Ribarski, în interviul pentru Sportlive.