Benjamin Siegrist a fost desemnat ”Omul Meciului” în meciul din Giulești.

Benjamin Siegrist: ”Nu este o cursă de sprint, este un maraton!”

Portarul Rapidului a declarat la finalul meciului că este fericit că a avut o prestație bună, chiar dacă în vestiarul giuleștenilor este și dezamăgirea cauzată de faptul că alb-vișinii nu au reușit să câștige acasă.

Siegrist consideră că mai este mult loc de îmbunătățire la Rapid, iar goalkeeper-ul a avut cuvinte de laudă la adresa fundașilor giuleșteni.

”Cred că am avut o evoluție bună defensiv. Am fost nevoiți să luptăm ca echipă și sunt mândru de colegii mei. Atmosfera a fost incredibilă. Am avut o intervenție importantă și mă bucur că am putut ajuta echipa.

Încă nu suntem la nivelul dorit, este un punct câștigat acasă, ne dorem să luăm toate punctele, dar trebuie să ne bucurăm pentru orice punct. Ne-am dorit să le oferim fanilor victoria. Este dezamăgitor că nu avem nicio victorie acasă. Dacă ne uităm la ultimele rezultate, sunt patru puncte în ultimele două meciuri.

Nu este o cursă de sprint, este un maraton. Ne doream cele trei puncte, dar asta este realitate. Vom analiza evoluția noastră, vom încerca să fim mai buni. Sunt foarte mândru de băieți, de felul în care ne-am apărat.

Nu am primit gol, este un lucru bun. Nu a fost cea mai plăcută intervenție a mea, dar a fost eficientă. Să fii portar înseamnă să fii eficient. Ne trebuie să avem consistență, să avem mintea limpede atunci când avem mingea, să ținem mai mult de minge”, a spus Benjamin Siegrist la finalul meciului.

