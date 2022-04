Becali a încercat să dea lovitura cu un dublu campion al României: ”M-a sunat într-o noapte. Mi-a făcut o propunere”

Este vorba despre Andrei Cristea (37 de ani), care și-a anunțat retragerea în această iarnă, după o ultimă experiență la CS Mioveni. Fostul atacant a dezvăluit că Becali l-a abordat în urmă cu trei ani pentru a-i propune să se reîntoarcă la clubul său.

Andrei Cristea a fost dorit la FCSB: ”M-a sunat într-o noapte domnul Becali”

”Am avut o propunere, când m-am dus la Craiova. După perioada de play-off. Aveam 34 de ani. M-a sunat într-o noapte domnul Becali, era trecut de 12 noaptea. Am văzut telefonul, să răspund, să nu răspund?!

Mi-a făcut o propunere. Eu, când am fost la Iași, am avut foarte multe propuneri. În momentul respectiv mi s-a părut Craiova mai insistentă. Jucasem la Steaua (n.r. FCSB), jucasem la Dinamo. Plus emulația din Bănie.

A fost discuția între mine și Becali, a intrat și Craiova pe fir și au fost mai insistenți. Era greu în momentul ăla să mă întorc la FCSB. Mi s-a părut Craiova atunci un fel de Elveție a României. Mi-a plăcut mentalitatea lor, ca italieni. Mi-a plăcut foarte mult de Mangia, de Bergodi, de Zenga”, a spus Andrei Cristea pentru playsport.ro.

Andrei Cristea și-a început cariera la FCM Bacău și a mai jucat pentru FCSB, Poli Timișoara, Poli Iași, Dinamo, Karlsruher (Germania), FC Brașov, FK Qabala (Azerbaidjan), Salernitana (Italia), Martina Franca (Italia), Universitatea Craiova și CS Mioveni.

Cristea a rămas în istoria fotbalului românesc și datorită dublei reușite în meciul FCSB - Valencia, din 16-imile Cupei UEFA, sezonul 2004/2005. După 0-2 în Spania, echipa pregătită la acel moment de Walter Zenga a câștigat în timpul regulamentar cu același scor grație reușitelor lui Andrei Cristea, iar ulterior s-a impus la loviturile de departajare, 4-3.

În perioada petrecută la FCSB (2004-2006), Andrei Cristea a câștigat de două ori titlul în Liga 1. La echipa națională, băcăuanul a strâns nouă meciuri, fără să marcheze.