După 16 etape desfășurate în primul eșalon al României, formația pregătită de Cristiano Bergodi completează podiumul cu 30 de puncte. În consecință, Rapid București a înregistrat până acum opt victorii, șase rezultate de egalitate și două înfrângeri.

Basarab Panduru face praf un jucător de la Rapid

În perioada de mercato din vară, Rapid l-a adus la echipă pe talismanul lui Gheorghe Hagi de la Farul Constanța, Andrei Borza, tânărul fundaș stânga care a împlinit în noiembrie 18 ani.

Basarab Panduru, fost internațional român, a subliniat că Andrei Borza nu e în spiritul Rapidului în acest moment și nu îl vede ca pe un transfer reușit.

„(n.r. S-au făcut transferuri chiar reușite). Da, Petrila! Dar Borza... Corect era Onea în dreapta, Braun în stânga. De cele mai multe ori greșește... dar nu se vede. Mi se pare că nu e pe spiritul Rapidului deocamdată”, a spus Basarab Panduru, potrivit OrangeSport.

Cotat la 1.2 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Andrei Borza a bifat până acum 13 prezențe la Rapid București și a înregistrat 1150 de minute petrecute în echipamentul giuleștenilor.

La Farul Constanța, Andrei Borza a participat în 45 de partide, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de trei ori și să paseze decisiv în alte trei situații diferite.

Rapid București, în perioada de mercato din vară

Veniri - Andrei Borza (17 ani / f. stânga / Farul / 800.000 euro), Albion Rrahmani (22 ani / atacant / Ballkani / 600.000 euro), Claudiu Micovschi (24 ani / ex. dreapta / Fidelis Andria / gratis), Claudiu Petrila (22 ani / ex. stânga / CFR Cluj / împrumutat, 500.000 euro clauză de cumpărare), Cătălin Cîrjan (20 ani / m. central / Arsenal / împrumutat), Iulian Cristea (28 ani / f. central / FCSB / gratis), Borja Valle (30 ani / ex. stânga / Cartagena / gratis), Christopher Braun (31 ani / f. dreapta / CFR Cluj / 150.000 euro), Răzvan Oaidă (25 ani / m. central / FCSB / gratis), Omar El Sawy (19 ani / m. ofensiv / Csikszereda / 400.000 euro), Kevin Soni (25 de ani / atacant / Asteras Tripoli / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Albert Stahl (UTA), Alexandru Despa (Progresul Spartac), Ștefan Lefter (Corvinul), Enrichi Finica (Poli Iași), Antonio Bradu (Corvinul), Alexandru Gheorghe (Metaloglobus)

Plecări - Marko Dugandzic (29 ani / atacant / Al Tai / 2 milioane euro), Antonio Sefer (23 ani / ex. dreapta / Beer Sheva / 500.000 euro), Valentin Costache (25 ani / ex. stânga / Ap. Limassol / 200.000 euro), Junior Morais (37 ani / f. stânga / Gaziantep / gratis), Florin Ștefan (27 ani / f. stânga / Sepsi / gratis), Damien Dussaut (28 ani / f. dreapta / Farul / gratis), Younes Marzouk (27 ani / atacant / gratis), Ljuban Crepulja (29 ani / închizător / Voluntari / gratis), Kevin Luckassen (29 ani / atacant / gratis), Hervin Ongenda (27 ani / m. ofensiv / Botoșani / gratis), Enrichi Finica (20 ani / f. stânga / Alexandria / împrumutat), Albert Stahl (24 ani / ex. dreapta / UTA / gratis), Claudiu Belu (29 ani / f. dreapta / Poli Iași / gratis), Andrei Ciobanu (25 ani / m. central / Poli Iași / împrumutat), Alexandru Despa (21 ani / atacant / Tunari / gratis), Alin Demici (23 ani / f. stânga / CS Dinamo / gratis), Cristian Ignat (20 ani / f. central / Mioveni / împrumutat), David Iordache (18 ani / m. ofensiv / Turnu Măgurele / împrumutat), Claudiu Micovschi (24 ani / ex. dreapta / UTA / împrumutat), Alex Crivac (21 ani / închizător / Progresul Spartac / împturmutat), Codruț Sandu (17 ani / portar / LPS Clinceni / împrumutat)