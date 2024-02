Roș-albaștrii și-au pus ștampila pe primul loc din clasament și se situează acum la 10 lungimi față de poziția secundă ocupată de Rapid București. FCSB e prima în primul eșalon cu 61 de puncte.

Baba Alhassan, sincer după victoria cu FC Voluntari: ”Cel mai important lucru”

Baba Alhassan a vorbit după meci și a scos în lumină partida dificilă de care au avut parte vicecampionii pe ”Anghel Iordănescu”. De asemenea, mijlocașul liderului a specificat că întotdeauna jucătorii simt presiunea înaintea duelurilor din Superliga.

”E o victorie importantă pentru noi. Am avut un meci foarte greu în prima repriză. Dar cel mai important e că am scos meciul în repriza a doua și am luat cele trei puncte.

În repriza a doua am jucat așa cum trebuie să jucăm tot timpul. A fost un assist frumos pentru Coman, care a înscris un gol frumos. E important, totuși, să câștige echipa.

Întotdeauna simțim o presiune. Dacă pierdem sau dacă facem un egal se micșorează diferența de puncte. Așa că încercăm să mărim diferența sau să o păstrăm.

Cel mai important lucru acum e să ajungem acasă cu bine și să ne refacem înaintea meciului cu Petrolul Ploiești”, a spus Baba Alhassan după meci.

FC Voluntari - FCSB 1-2

FC Voluntari a fost superioară FCSB-ului în prima repriză. Andrei Dumiter a deschis scorul în minutul 16, doar că roș-albaștrii au revenit pe tabela de marcaj în partea secundă.

După ce a efectuat trei schimbări la pauză, gruparea roș-albastră a dat lovitura prin ”dubla” lui Florinel Coman, care a restabilit egalitatea în minutul 48 și a adus victoria șase minute mai târziu.