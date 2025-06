Horațiu Moldovan a fost eroul meciului România - Cipru , scor 2-0. Fostul său antrenor secund de la Rapid, Alin Chița, l-a descris drept „îngerul păzitor” al tricolorilor.



Horațiu Moldovan, „îngerul păzitor” din naționala României



România a obținut marți seară o victorie clară în fața Ciprului, scor 2-0, în etapa a 4-a din preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026.

Man și Tănase au marcat în finalul primei reprize, dar în spatele succesului a stat și o intervenție decisivă a lui Horațiu Moldovan, la scorul de 1-0.



Alin Chița, fost secund la Dinamo și Rapid, a explicat cât de important a fost portarul în acel moment.



„Per ansamblu, pot să spun că Moldovan a fost acolo îngerul păzitor, pentru că, dacă nu ar fi avut acea intervenție, ar fi fost destul de greu să plecăm cu 1-0. Dacă nu mă înșel, era spre finalul primei reprize.

A avut niște intervenții geniale. La un moment dat, a fost un 3 contra 1 și a avut o intervenție incredibilă. L-am antrenat, nu eu personal, dar am avut o legătură cu el la Rapid, în sezonul 2022-2023, când am fost acolo. Îl știu pe Moldo”, a spus Alin Chița pentru Sport.ro.



Moldovan nu a făcut deplasarea cu Atletico pentru Mondialul Cluburilor



Moldovan a fost împrumutat în sezonul trecut la Sassuolo de la Atletico Madrid, echipă cu care a promovat în Serie A și a bifat 11 meciuri fără gol primit. Cu toate acestea, nu a fost cumpărat definitiv și s-a întors la Madrid.



Portarul român nu a fost inclus în lotul lui Atletico pentru Cupa Mondială a Cluburilor, turneu transmis pe PRO TV, PRO Arena și VOYO. Simeone a ales alți patru portari: Oblak, Musso, Gomis și Esquivel.



Cu toate acestea, Chița e convins însă că Moldovan are viitor în lotul madrilenilor



„Este un jucător cu un potențial uriaș și sunt convins că anul acesta va rămâne în lotul celor de la Atletico. Are niște reflexe incredibile. Chiar dacă lumea spune că nu are alura tipică de portar din punct de vedere fizic, are niște intervenții extraordinare”, a continuat Chița.

Cine este Alin Chița

Alin Chița (47 de ani) a fost fundaș la cluburi precum FC Argeș, Poli Timișoara și UTA Arad și se poate lăuda cu peste 130 meciuri în primul eșalon fotbalistic românesc.



Acesta a avut și experiențe în China și Iordania. Ca antrenor, a activat în special în ligile inferioare și ca secund la echipe importante din Liga 1, printre care Dinamo, Rapid și CFR Cluj.



În prezent, este purtător de licență PRO și pregătește CSM Focșani, echipă proaspăt retrogradată în Liga 3. Formația a terminat stagiunea pe ultimul loc în play-out, grupa A, cu 19 puncte.