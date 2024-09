"Ăsta e adevărul!". Adrian Mihalcea a dezvăluit care e situația de la Unirea Slobozia și ce obiectiv are echipa

Ambele goluri ale echipei antrenate de Marius Şumudică au fost marcate de Rareş Pop (24, 60), prin din pasa norvegianului Tobias Christensen, iar al doilea după o minge venită de la adversar.

Ialomiţenii au reuşit să egaleze în urma unui corner, prin fundaşul Dmytro Pospelov (31), care a trimis mingea în plasă cu genunchiul.

Rapid a obţinut abia a doua victorie în acest sezon, ambele în deplasare. Unirea Slobozia este la al doilea joc consecutiv pierdut.

Ce a declarat Adrian Mihalcea după înfrângerea cu Rapid

"Cei de la Rapid cred că au meritat victoria, au avut mai multe ocazii, au pus presiune constant. Am avut avea perioadă de timorare, cum am pățit și la Dinamo. Poate unii nu sunt obișnuiți cu această atmosferă. Astăzi nu am arătat la fel de uniți ca în meciurile trecute. Cu tot respectul, noi nu ne batem cu FSCB, Dinamo, Rapid.

Eu zic că în afara de meciul cu CFR, cu celelalte echipe ne-am ridicat la nivelul meciului. E vorba și de valoarea individuală. Astăzi, Rareș Pop și Petrila au făcut un meci foarte bun, au arătat ce valoare au. Mă uit și ce jucători avem și ce salarii le dăm, ce putem să le oferim, cu tot respectul. Am adus jucători la prețuri mai mici decât toate echipele din Liga 1. Mă deranjează această înfrângere, dar nu mă deranjează atât de tare. Încercăm să luăm puncte cu echipele bune din Superliga.

Se vorbește prea mult de acest club mic. Noi avem problemele noastre, vrem să le remediem, să jucăm și la anul în Liga 1. Momentan, ne chinuim, ăsta este adevărul.

Am înțeles că jumătate dintre bilete au fost false, așa că nu știu dacă a fost rețetă financiară. Să nu credeți că putem să plătim un jucător cu 300 de euro în plus", a spus tehnicianul.