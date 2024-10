FCSB a câștigat ”Eternul derby” cu Dinamo, 2-0 duminică seara pe o Arenă Națională plină, în etapa cu numărul 13 din Superligă.

Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 26, ”câinii” au controlat cea mai mare parte a jocului, dar fără să concretizeze pe tabelă, iar rezerva Alexandru Musi a dat lovitura în minutele de prelungire, stabilind scorul final (90+3).

Cu patronul Gigi Becali recunoscut pentru faptul că el este cel care alege primul ”unsprezece” și schimbările de la FCSB, antrenorului principal Elias Charalambous îi rămâne totuși misiunea mai dificilă a tacticii pe parcursul meciului.

"Nu avem timp să sărbătorim victoria din derby pentru că ştim că peste câteva zile ne aşteaptă meciul cu Rangers (n.r. - din Europa League).

În prima repriză am reuşit să înscriem, însă apoi am avut unele probele pe care le-am rezolvat după pauză şi nu am lăsat adversarul să ajungă prea des la poarta noastră.

Acest lucru s-a întâmplat datorită atitudinii, efortului şi concentrării pe care au arătat-o jucătorii mei.

Au urmat întocmai tactica pe care am pregătit-o şi au reuşit. Să câştigăm este foarte important pentru noi”, a explicat antrenorul cipriot al lui FCSB la finalul derby-ului.

