Arbitrul care l-a făcut pe Gigi Becali să spună „mă retrag”, la centru în FCSB - Farul Constanța 

Arbitrul Horaţiu Feşnic va conduce la centru meciul FCSB - Farul Constanţa. Feşnic va fi ajutat de Sebastian Gheorghe şi Daniel Mitruţi, iar rezervă va fi Iulian Dima, scrie news.ro.

În Camera VAR se vor afla Andrei Chivulete şi Adrian Vornicu.

Observatori au fost desemnaţi Sorin Boca şi Ion Căţoi.

Primul meci al zilei de luni, FC Voluntari - FC Hermannstadt, programat la ora 17.00, va fi arbitrat de Szabolcs Kovacs, ajutat de Vasile Marinescu şi Stelian Slabu.

Rezervă va fi George Găman, iar în Camera VAR se vor afla Sebastian Colţescu şi Alina Peşu.

Observatori vor fi Adrian Comănescu şi Paul Mincu.

Gigi Becali, scos din minți de Horațiu Feșnic în sezonul trecut

În sezonul trecut, în play-off, Horațiu Feșnic a arbitrat Rapid - FCSB, scor 1-0. Atunci, centralul ar fi trebuit să îi elimine pe Răzvan Onea și Dragoș Grigore după faulturi la Florinel Coman, respectiv Andrea Compagno, însă ambii au rămas pe teren.

Gigi Becali a avut un discurs dur la o zi după meci, anunțând că ia chiar în calcul retragerea după ce s-a agitat în urma deciziilor de arbitraj ale lui Horațiu Feșnic.

„Deci am ținut să vă anunț pe toți. Probabil, așa cred, o să mă țin de cuvânt de data asta. Să fie ultima conferința de presă. Emisiunile de Crăciun și de Paște le voi face. Am hotărât aseară, după ce s-a întâmplat în meciul de aseară, eu... gata. Am terminat. Eu ies din fotbal, nu mă mai interesează. Vreau să termin. Am 65 de ani. Când eram tânăr, mai puteam. Am făcut tensiunea 16 din cauza lui Feșnic. Ce a făcut omul ăsta, a pus capac. Din cauza lui eu ies, poate e mai bine. Așa ceva nu se poate”, a declarat Gigi Becali a doua zi după Rapid - FCSB, 1-0.

Ulterior, patronul FCSB a revenit la sentimente mai bune și a recunoscut că arbitrul și-a prezentat scuzele prin intermediul unei alte persoane.

"I-am dat mesaje și lui Feșnic. Mi-a trimis vorbă prin ceva: "Spune-i lui nea Gigi să mă ierte! Nu pot să-i răspund, dar îl înțeleg perfect pentru tot ceea ce a făcut'. Da, mi-a transmis Feșnic asta.

A zis că nu poate să spună (n.r - de ce a luat anumite decizii), că nu are voie. Dacă omul a spus așa, mi-a cerut iertare, eu eram prea supărat și cu asta basta. Ce vrei să fac? La ce a făcut, i-am dat mesaje până la 3 noaptea și la 7 dimineața, când m-am sculat. Dacă am văzut că omul cere pacea, imediat am răspuns cu pace la pace. După aia m-am ușurat", a spus Gigi Becali, la Digisport.

FCSB, în această perioadă de mercato

Veniri - Nana Antwi (FC Urartu / 50.000 de euro), Baba Alhassan (FC Hermannstadt / 700.000 de euro), Luis Phelipe (Poli Iași / 200.000 de euro)

Reveniri după împrumuturi - Mario Geană (Unirea Dej), Ovidiu Perianu (FCU Cluj), Ianis Stoica (FCU Cluj)

Plecări - Damjan Djokovic (Rapid / contract reziliat), Cristian Ganea (FCV Farul / contract reziliat), Mario Geană (SCM Zalău / împrumutat), Ovidiu Perianu (FC Buzău / împrumutat), George Gogescu (Chiajna / împrumutat), Ianis Stoica (FC Hermannstadt / împrumutat), Dorin Rotariu (contract reziliat)