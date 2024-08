Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară de la ora 22:00 pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. La capătul celor 90 de minute, Universitatea Craiova a obținut toate cele trei puncte.

Anzor Mekvabishvili, reacție categorică după Craiova - Buzău 5-1: ”Calitate”

Anzor, marcatorul golului patru pentru olteni, a fost sincer după meci și a sugerat faptul că Universitatea Craiova trebuie să joace din ce în ce mai bine în acest sezon.

Mai mult, georgianul a indicat faptul că s-a simțit bine în meciul cu Buzăul și că se bucură de golul pe care a reușit să-l marcheze în actul secund.

”Sunt fericit, e primul meu gol la Universitatea Craiova. Am vrut să îi mulțumim pe suporteri. Sezonul este lung, e doar începutul. Trebuie să fim din ce în ce mai buni.

Dacă vom evolua ca azi, totul va fi bine. Mă simt foarte bine unde am jucat azi. În sezonul trecut am avut multe ocazii, acum e bine că am dat gol.

Această echipă are calitate. Succesul va veni dacă vom da tot ce putem”, a spus Anzor după meci.