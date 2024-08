Anunțul lui Marius Șumudică despre ”exodul” de la Rapid: ”Mai vedem!”

La scurt timp după instalarea tehnicianului român care l-a înlocuit pe nord-irlandezul John Lennon pe banca tehnică a giuleștenilor, s-a vehiculat că unul dintre cei mai apreciați jucători ai Rapidului, Jayson Papeau, este pe picior de plecare.

Marius Șumudică: ”Nu există nicio listă neagră la Rapid!”

S-a vorbit și despre o listă neagră la Rapid, pe care, pe lângă Jayson Papeau, s-ar afla și Răzvan Oaidă, fostul mijlocaș al lui FCSB, dar și Blazek, Kait sau Emmers.

Marius Șumudică a negat însă că vreun jucător de la Rapid este pe punctul de a părăsi echipa cel puțin deocamdată. Noul antrenor al alb-vișiniilor susține că nu a avut suficient timp la dispoziție pentru a face o analiză corespunzătoare a lotului.

”Nu există la acest moment nicio listă neagră la Rapid!! Cu atât mai puțin Papeau în capul acestei liste negre. Din ce cunosc, lui Papeau abia i s-a prelungit contractul și știu că politica Rapidului a fost întotdeauna super-echilibrată de când domnii Șucu și Angelescu s-au implicat fericit în destinul Giuleștiului…

Avem nevoie de toți jucătorii, mă bazez pe ei fără probleme. Când să fi avut timp să fac o evaluare?! Sincer, când? Am avut un singur antrenament și apoi meciul cu Iașiul. Azi ( n.r. – duminică) le-am dat liber. Și să fi vrut, nu puteam să dau afară vreun jucător, pentru că acum îi cunosc și eu. Abia mă familiarizez cu băieții.

Am citit… Papeau….Oaidă… Dacă, de exemplu , Oaidă va fi titular cu Craiova, ce-o să mai ziceți atunci? Atmosfera este la cote înalte și vreau s-o menținem așa… Am încredere în toți jucătorii mei, au dovedit la Iași că au valoare și mai ales CARACTER! Ne interesează un rezultat pozitiv la Craiova, iar apoi mai vedem…”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

