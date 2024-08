Gheorghe Răducan, zis și Gigi Corsicanu, era perceput în ultimii ani drept liderul suporterilor echipei Rapid. Personaj influent, Corsicanu, bun prieten cu Marius Șumudică, a scris un mesaj pe rețelele sociale prin care anunță că "face un pas în spate".

Răducan le-a transmis fanilor echipei lui Marius Șumudică să rămână uniți și... să respecte veteranii din grupul suporterilor. Anunțul lui Gheorghe Răducan a fost făcut chiar în ziua în care Dan Șucu l-a numit principal pe Șumudică.

Anunțul făcut de Gigi Corsicanu în ziua în care Marius Șumudică a fost prezentat la Rapid

'Dragi Rapidiști, odată cu numirea lui Șumi în funcția de antrenor vreau să îmi anunț și eu retragerea din orice activitate legată de galerie și organizarea suporterilor Rapidiști!

Sunt angrenat în conducerea suporterilor de minim 25 de ani și consider că a sosit momentul să fac un pas în spate! Eu vă mulțumesc tuturor pentru faptul că am avut marea onoare sa va reprezint și sa îmi cer scuze față de oamenii care de a lungul timpului am greșit!

Mi-aș dori de la tânăra generație care formează acum galeria Rapidului să respecte tradiția și principiile pe care noi avem datoria să le transmitem din generație în generație să rămână la fel de uniți să nu existe decât o singură galerie pe Giulești așa cum a fost întodeauna și să respecte veteranii galeriei!

Vă mulțumesc frumos pentru tot! Rapid iubire fără sfârșit! Al vostru Gigi Corsicanu!", a scris Gheorghe Răducan, pe Facebook.

Primul meci al lui Marius Şumudică pe banca tehnică a Rapidului, în noul mandat, se va disputa vineri seara, de la ora 22:00, atunci când formaţia giuleşteană va întâlni Politehnica Iaşi în deplasare, în etapa a şaptea a Superligii.

Ca antrenor, pe lângă experienţa de pe banca Rapidului, din sezonul 2010/2011, când i-a condus pe giuleşteni în 29 de etape, Marius Şumudică a mai antrenat la Astra Giurgiu, alături de care a şi ridicat trofeul de campion, Farul Constanţa, FC Braşov, FC Vaslui, Universitatea Cluj, CFR Cluj, dar şi formaţii din străinatate, ca Al Shabab, Kayserispor, Gaziantep, Rizespor, Malatyaspor sau Al Raed.