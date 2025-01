Recent, Gigi Becali a anunțat că este dispus să treacă peste clauza de reziliere a lui Ștefan Târnovanu - 10 milioane de euro - și să îl cedeze pe portar pentru doar jumătate din această sumă, 5 milioane.

Lukas Zima: "Sunt șanse mari ca Ștefan Târnovanu să plece acum, în iarnă"



La începutul acestui an, FCSB s-a despărțit oficial de Andrei Vlad, al cărui contract a ajuns la final. Noua variantă de rezervă a lui Târnovanu este Lukas Zima (30 de ani), cumpărat de la Petrolul Ploiești, însă cehul are șanse mari de a deveni numărul 1 între buturi, după cum chiar el anunță.



"FCSB a vrut pe cineva care să fie în spatele lui Ștefan și să îl ajute cu experiența sa. În plus, sunt șanse mari să plece acum, în iarnă. Din acest motiv m-au contactat atât de devreme. Indiferent că el va fi vândut în iarnă sau în vară, eu sunt pregătit", a dezvăluit Lukas Zima, noul portar al lui FCSB, într-un interviu acordat în țara natală pentru iSport.



În cadrul aceluiași interviu, Zima a spus de ce a acceptat cu ușurință transferul la FCSB. Părțile au ajuns la un acord încă de la finalul lunii septembrie, însă transferul a putut deveni oficial abia la începutul acestui an.



"Nici măcar nu a trebuit să mă gândesc prea mult. Ambiția de a mă bate la titlu și de a juca în Europa League a fost incredibil de tentantă pentru mine.



Auzisem de multă vreme că sunt interesați de mine, apoi directorul sportiv l-a sunat pe impresarul meu după încheierea ferestrei de mercato din vară. La acel moment am fost surprins. E un club mare, care are ambiții pentru Champions League. La finalul lunii septembrie am ajuns la un acord pentru transfer", a mai spus Zima.



FCSB, într-o situație ingrată dacă acceptă să îl vândă rapid pe Târnovanu

O eventuală despărțire de Târnovanu i-ar putea crea probleme serioase lui FCSB. Campioana României nu poate modifica lotul de Europa League până la începutul lunii februarie, adică după încheierea fazei principale.



FCSB mai are două meciuri de disputat în faza principală, cu Qarabag (23 ianuarie) și Manchester United (30 ianuarie). În cazul în care Târnovanu pleacă înaintea acestor jocuri, între buturi ar urma să apară Mihai Udrea (23 de ani), a treia variantă din lot, după ce Andrei Vlad și-a încheiat contractul, iar Zima nu poate fi încă înregistrat pe lista UEFA.

Gigi Becali: "Dacă dă cineva 5 milioane pe Târnovanu, pleacă"

Recent, Mihai Stoica transmitea că Târnovanu poate pleca de la FCSB doar dacă îi va achitată clauza de reziliere, însă Gigi Becali s-a răzgândit între timp.



"Târnovanu nu ar putea pleca și în niciun caz pe 5 milioane. Deocamdată, Târnovanu are clauză de 10 milioane, nu de 5 milioane. Nu se pune problema, abia a a început să apere. Are 24 de ani, are timp să se transfere. Ne interesează să mergem mai departe în Europa League și să câștigăm o nouă ediție de campionat", a declarat Mihai Stoica, oficialul de la FCSB, pe 20 decembrie.

Câteva zile mai târziu, Gigi Becali s-a răzgândit. Finanțatorul de la FCSB declara că, de fapt, nu va ține cont de clauza de reziliere a lui Târnovanu în valoare de 10 milioane de euro și că este dispus să îl vândă pe portar la jumătate de preț.



"Târnovanu? Dacă dă cineva 5 milioane pe el, pleacă. Atât spun. Nu mă interesează cine, ce, cum. Dacă dă cineva 5 milioane și cu 5 pe ăsta (n.r - Darius Olaru), se fac 10. Și mai iau 6 pe Florinel, se fac 16. Mai iau 14 din Europa și se fac 30", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

