Prezent la amicalul celor de la FCSB din Antalya, câștigat cu 2-1 în fața celor de la Hamburg, Andrei Nicolescu a oferit o serie de declarații reporterilor și a vorbit inclusiv despre Zeljko Kopic, care și-a prelungit recent contractul cu Dinamo până în 2028.



„Ne înțelesesem de ceva timp, era un gest normal în strategia pe care o avem, am încercat încă de la început să construim cu cineva. Anul trecut am considerat că cea mai bună persoană pentru construcție este domnul Kopic și continuăm ceea ce am început.



Noi știam ce tip de antrenor este domnul Kopic, ne bucurăm că vom continua împreună, avem încă foarte, foarte mult de construit”, a spus Nicolescu.



Anunț major la Dinamo: ”Mâine-poimâine”



Printre altele, Nicolescu a spus că un alt anunț major ar urma să vină în următoarele două zile. În această perioadă, Dinamo poartă negocieri cu jucătorii importanți care au intrat deja în ultimele șase luni de contract, printre care Eddy Gnahore și Astrit Selmani.



„Pentru Abdallah nu cred că se pune problema, el mai are încă un an și jumătate contract. Negociem cu toți ceilalți, suntem într-o zonă pozitivă, probabil mâine-poimâine o să mai aveți o nouătate. Vedem!”, a spus Andrei Nicolescu.