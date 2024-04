Corvinul Hunedoara - CFR Cluj s-a terminat 4-0

"Briliantul" a fost dezamăgit de jucătorii săi după umilința din sferturile Cupei României împotriva Corvinului Hunedoara, ce s-a terminat cu scorul de 4-0.

Pentru clujeni urmează un meci cu miză, împotriva celor de la Rapid București. Partida se va disputa pe Superbet Arena, în Giulești, și promite a fi unul dintre cele mai importante meciuri pentru ambele formații, aflate la egalitate de puncte (28) și la distanță de două puncte de locul doi, ocupat de Universitatea Craiova.

Andrea Mandorlini poate ajunge pe banca CFR-ului

Conform gsp.ro, Andrea Mandorlini, care la momentul actual este scouter pentru clujeni, a fost sunat de Neluțu Varga marți, după umilința de pe Stadionul Michael Klein, pentru a-l chema de urgență în România, acesta fiind plecat în Italia.

Tehnicianul ar urma să aterizeze astăzi în Cluj, pentru a prelua banca "feroviariilor".

Adrian Mutu, la capătul puterilor

„Mă simt umilit. Mă gândesc și voi anunța ce decizie iau. Nu cred că îi pot ierta pe jucători”, a declarat Mutu, după meciul de la Hunedoara.

Pentru "briliant" nu a fost o simplă înfrângere, a fost o noapte ce l-a pus pe gânduri, astfel prezentându-și demisia ziua ce a urmat.

„Am venit la interviu din respect pentru voi și competiție. Am fost penibili! Mai rău decât a fi penibili nu se poate! Nu pot găsi scuze, chiar dacă am avut eliminat și s-au accidentat Camora, Mogos. Echipa trebuia să joace în 10 cu un adversar de Liga 2. Am văzut că alții pot. Trebuia să joace, chiar și fără antrenor pe bancă, cu om în minus, trebuia să joace fotbal. Avem o problemă de atitudine. Începând de la meciul cu Sepsi simt asta”. a declarat Adrian Mutu.

Înfrângerea în fața celor de la Corvinul Hunedoara a fost cu atât mai dureroasă, întrucât clujenii, lăsați cu mult în urmă de liderul FCSB în campionat, aveau ca obiectiv Cupa României. Succesul în cupă ar fi fost cea mai usoară variantă de a prinde fotbal european în sezonul viitor, pe lângă șansa de a câștiga un trofeu, de când a venit Neluțu Varga la echipă.

Neluțu Varga explică cum stau lucrurile

"Nu l-am demis, din respect pentru el. A venit cu inima deschisă la noi, a fost corect și loial CFR-ului. El a avut ghinion și era necesară o schimbare, dar nu am vrut să ne certăm sau să rămână cu un gust amar. Am stabilit împreună ca el să selecteze jucători pentru academie. Tineri jucători din Spania, Italia, Portugalia", a declarat patronul CFR-ului.

Clasament Play-off