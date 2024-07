Andrei Nicolescu a făcut anunțul așteptat de fanii lui Dinamo: ”Știu ce vrea toată lumea”

Dinamo se află în cantonamentul din Slovenia, acolo unde va mai disputa un meci de pregătire în compania celor de la Kryvbas (Ucraina), după care va reveni în țară pentru startul noului sezon din Superliga României.

După ce s-a salvat de la retrogradare, Dinamo a trecut printr-o reconstrucție. Mulți jucători au plecat, iar câțiva tineri de perspectivă au fost aduși sub comanda lui Zeljko Kopic.

Până la startul noului sezon, fanii așteaptă și alte transferuri, iar Andrei Nicolescu, administratorul special, spune că alți jucători ar urma să semneze cu ”roș-albii” după ce echipa se va întoarce din cantonament.

Andrei Nicolescu: ”Știu ce vrea toată lumea, un atacant”

”Câinii” țintsc încă cinci transferuri, printre care și un atacant, spune oficialul dinamovist, care a oferit o explicație amplă pentru care transferurile par să se fi ”blocat” în această perioadă la echipă.

„Cred că discuția trebuie împărțită în două. Prima parte a discuției e că eu nu fac singur transferurile, nu dau eu OK-ul, e o întreagă echipă care muncește, se coordonează și cu partea financiară, și cu zona de buget, așteptările scouting-ului și ale antrenorului principal. Nu sunt eu ăla care decide dacă astăzi sau mâine sau peste trei zile. A doua parte de care trebuie să ținem cont este că noi trebuie să transferăm jucători care sunt complementari cu jucătorii pe care-i avem sau cu modul în care vedem cum se construiește echipa pentru anul ăsta. Nu suntem la nivelul la care să avem buget și să cumpărăm un jucător complet care, indiferent lângă cine joacă, el oricum o să fie foarte, foarte bun, peste media campionatului.

Suntem în discuții cu anumiți jucători care sunt în ultimul an de contract și, în funcție de finalizarea acelor discuții, vom opta pentru un jucător sau altul pentru anumite poziții care fie să vină în contextul în care avem deja stabilită o strategie cu anumiți jucători sau ne pregătim pentru o înlocuire de anul ăsta a anumitor jucători. Și noi suntem sub presiune și ne dorim foarte tare, cât mai repede, dar în a doua parte a cantonamentului deja am înțeles că nu are rost să ne mai precipităm foarte tare pentru că, pentru trei zile să vină cineva în cantonament, nu știu cât făcea sens. Încercăm ca, în momentul în care ne întoarcem și noi, să și avem niște soluții suplimentare pentru posturile pe care le căutăm.

Noi sperăm să fie nevoie de doar patru, dar și meciurile astea amicale ne spun anumite lucruri și atunci s-ar putea să fie nevoie de cinci. Știu ce vrea toată lumea, încă un atacant”, a spus Andrei Nicolescu, la Radio Dinamo 1948.

Dinamo va începe noul sezon din Superliga României duminică, 14 iulie, în deplasare cu CFR Cluj. Va urma meciul de pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, programat peste o săptămână, după care partida cu Sepsi OSK din deplasare, programată pe 27 iulie.

FC DINAMO 1948, în această perioadă de mercato

Antrenor - Zeljko Kopic (în negocieri pentru prelungire)

Veniri - Alexandru Roșca (Șelimbăr / 25.000 de euro), Kennedy Boateng (Austria Lustenau / gratis), Cătălin Cîrjan (Arsenal / gratis), Adrian Caragea (Sassuolo / gratis), Cristian Licsandru (CS Tunari / gratis), Raul Rotund (FCU Cluj / gratis), Darius Gavrilă (promovat de la juniori), Răzvan Pașcalău (Lecce / gratis), Raul Opruț (KV Kortrijk / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Denis Oncescu (Concordia Chiajna), Andrei Florescu (Progresul Spartac), Cristian Ionescu (CS Blejoi), Alexandru Stoian (Unirea Alba Iulia), Valentin Borcea (Tunari)

Plecări - Daniel Iglesias (CSA Steaua / gratis), Dorian Răilean (Buzău / gratis), Neluț Roșu (Oțelul / gratis), Gabriel Moura, Valentin Borcea, Goncalo Gregorio, Christian Ilic, Răzvan Began, Quentin Bena, Ricardo Grigore, Edgar Ie, Darko Velkovski (contracte încheiate), Domagoj Pavicic (Aris Salonic / împrumut expirat), Denis Oncescu (CFC Argeș / împrumutat)