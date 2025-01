Unicul gol al partidei a fost reușit de Alexandru Dobre (18), din pasa lui Claudiu Micovschi, la capătul unui contraatac. Universitatea Craiova și-a creat mai mulge ocazii clare de gol, dar a fost lipsită la finalizare.

În minutul 10, Jakub Hromada și Jovo Lukic s-au ciocnit la un duel pentru minge, iar rapidistul a fost nevoit să părăsească terenul pe targă, cu guler cervical.

Universitatea Craiova venea după patru meciuri consecutive fără înfrângere, două victorii și două egaluri. Rapid are trei victorii și un egal în ultimele patru etape.

Reacția lui Marius Șumudică după victoria cu Universitate Craiova

La conferința de presă susținută după meci, tehnicianul giuleștenilor a lăsat de înțeles că și-ar fi scris niște notițe din care să se inspire, în funcție de rezultatul partidei.

Marius Șumudică și-a felicitat jucătorii pentru dăruire, publicul pentru implicare, dezvăluind și ce a făcut la pauză pentru a-și motiva echipa.

"Îmi pregătisem trei speech-uri. Vreau să le mulțumesc jucătorilor mei, fiindcă au arătat că, în ciuda tuturor obstacolelor, am fost împreună. Suntem de neclintit când suntem uniți. De mâine trebuie să ne întoarcem la treabă. Trebuie să avem încredere în ceea ce se construiește la Rapid.

Am vrut să fiu un altfel de Șumudică, aseară am stat și am scris niște idei. E și victoria suporterilor. Dedic această victorie suflării rapidiste. În cariera mea de antrenor nu am pierdut în fața Universității Craiova. Ăsta e Rapidul pe care mi-l doresc ca atitudine. Este victoria tuturor, de la A la Z. N-am niciun răspuns către nimeni, sunt doar fericit, nu vreau să creez nicio polemică.

Am fost spontan. La pauză cred că am avut inspirația și l-am adus pe Hromada în fața lor, să le arăt cum arăta fața lui. Le-am spus: 'aveți 50 de minute să jucați pentru acest băiat care a băgat capul!'. Cred că a funcționat!", a declarat antrenorul.