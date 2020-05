Am trait s-o vedem si pe asta: Marius Constantin a devenit VEGAN! :) Ce probleme are clubul cu el

Toti ochii pe fotbal! Politia si DSP-ul descind mai nou in cantonamente.

Astra a fost controlata in cantonament de Politie. Gaz Metan s-a trezit cu politia sanitara. DSP -ul a facut la Medias un control la sange.

"Am tremurat putin. In sfanta zi de sarbatoare de "Inaltare" - hop controlul pe noi! Chiar am tremurat, sincer... Au stat 5 ore si jumatate. Au controlat daca avem toate materialele de igienizare, inclusiv au masurat daca solutiile sunt de provenienta buna, de unde ... daca au 90% concentratia!", a spus Marginean la PRO X.

1000 de euro pe zi ii costa cantonamentul pe cei de la Medias . La masa, jucatorii au si cerinte speciale.

"Am o reclamatie de la Dumitru, care a spus ca pastele trebuie sa primeze la sportivi. Dar jucatorului roman parca ii plac mai mult doua oua cu sunca. Numai Marius Constantin, care a devenit vegan, nu mai vrea carne!", a dezvaluit Marginean.

Recunoscut in trecut atat pentru prestatiile sale din teren, cat si pentru cele din 'prelungiri', Marius Constantin pare sa-si fi schimbat radical stilul de viata. Capitan la Medias, Constantin a ajuns la 35 de ani.