"Am fost viu și înainte". Ciprian Deac nu l-a uitat pe fostul antrenor de la CFR Cluj, după ce a marcat golul victoriei

Christian Irobiso (23) a deschis scorul pentru Petrolul Ploiești, dar CFR Cluj a egalat după pauză prin Kader Keita (52), la prima reuşită pentru echipa din Gruia. Ciprian Deac (90+4) a marcat golul victoriei oaspeţilor, din pasa lui Peter Michael.

Adrian Mutu a obţinut prima victorie în deplasare ca antrenor al CFR-ului, chiar împotriva unei formaţii la care a jucat.

Duelul dintre străinii cu cele mai multe meciuri din istoria Superligii nu a avut loc, pentru că 'portughezul' Mario Camora (382 de meciuri pentru CFR) nu a evoluat, dar japonezul Takayuki Seto a bifat al 331-lea meci.

Pentru Petrolul este doar al doilea eşec pe teren propriu din acest sezon, precedentul fiind în etapa a treia, 0-2 cu FC Voluntari.

Reacția lui Ciprian Deac după succesul cu Petrolul Ploiești

"A fost un final nebun, puteau să câștige și ei. E bine că s-a terminat așa, că am crezut în noi. Chiar vorbeam la pauză că trebuie să ne luptăm, după o primă repriză în care am arătat un fotbal bun.

Eu am fost viu și înainte, trebuia cineva să mă vadă. M-am pregătit, fotbalul te răsplătește dacă ești serios, dacă muncești. Am crezut mereu în mine, mă bucur că îmi ajut echipa. Mă bucur că am dat dovadă de caracter. Se vede o diferență, e și mâna antrenorului. A schimbat sistemul, ne vine mult mai bine.

Presiune simt din 2005, de când am venit la acest club. Acum e și presiunea rezultatelor, pentru că e o diferență destul de mare. Ne bucurăm de această victorie, avem încredere pentru viitor", a declarat Ciprian Deac, la finalul meciului.