"Am dominat în a doua repriză". Dinamovișii sunt optimiști cu privire la jocul lor, deși au șase meciuri fără victorie 

Dinamo a pierdut pe teren propriu cu FC Botoșani, 1-2, fiind cel de-al șaselea eșec consecutiv în campionatul intern. Fără antrenor principal pe banca tehnică, câinii roșii nu au reușit să oprească seria înfrângerilor, singurul aspect pozitiv fiind acela că au reușit să marcheze, prin penalty-ul transformat de Gabriel Torje.

"Un rezultatul puțin favorabil pentru noi. Am avut un meci bun, dar nu și rezultatul. Am o speranță pentru că în a doua repriză am dominat. Au fost mai multe faze controversate, dar noi trebuie să ne facem jocul nostru, pentru că avem nevoie de puncte.

Le mulțumim pentru suporteri, pentru că sunt alături de noi și că au răbdare. Cu Dario Bonetti nu am mai vorbit, nu știu nimic. Nu cred că ne-am pierdut încrederea, în a doua repriză am dominat meciul, sunt jucători noi care au venit, care nu sunt încă pregătiți.", a declarat Cătălin Tîră la finalul partidei.